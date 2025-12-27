Seis mexicanos brillaron como jugadores de la jornada en el Apertura 2025 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El torneo Apertura 2025 de la Liga MX dejó momentos memorables, siendo Toluca el campeón. Además, en cada jornada y fase del torneo, la organización reconoció a un jugador como el mejor de la semana, destacando el desempeño de seis futbolistas mexicanos.

Armando González, la gran figura

El delantero de Chivas, Armando González, fue el jugador más destacado entre los nacionales, al ser reconocido como jugador de la jornada en tres fechas consecutivas: 15, 16 y 17. En ese periodo, González anotó cinco goles, incluyendo un hat-trick frente al Atlas, y se coronó como campeón de goleo del torneo.

Los seis mexicanos reconocidos como jugadores de la jornada:

Armando González (Chivas): Jornadas 15, 16 y 17

Alexis Vega (Toluca): Jornada 9 y Final de Vuelta

Roberto Alvarado (Chivas): Jornada 8

Marcel Ruiz (Toluca): Jornada 1

Ángel Sepúlveda (Cruz Azul): Jornada 2

Carlos Rodríguez (Cruz Azul): Jornada 5

¿Quiénes dominaron más fechas?

Tres futbolistas compartieron el honor de ser elegidos en tres ocasiones durante el torneo:

Paulinho (Toluca): Jornadas 10, 12 y Semifinales

Sergio Canales (Rayados): Jornadas 6, 7 y 14

Armando González (Chivas): Jornadas 15, 16 y 17

Todos los jugadores de la jornada en el Apertura 2025:

Jornada 1: Marcel Ruiz (Toluca)

Jornada 2: Ángel Sepúlveda (Cruz Azul)

Jornada 3: Germán Berterame (Rayados)

Jornada 4: Ángel Correa (Tigres)

Jornada 5: Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Jornada 6: Sergio Canales (Rayados)

Jornada 7: Sergio Canales (Rayados)

Jornada 8: Roberto Alvarado (Chivas)

Jornada 9: Alexis Vega (Toluca)

Jornada 10: Paulinho (Toluca)

Jornada 11: Alejandro Zendejas (América)

Jornada 12: Paulinho (Toluca)

Jornada 13: Juan Brunetta (Tigres)

Jornada 14: Sergio Canales (Rayados)

Jornada 15: Armando González (Chivas)

Jornada 16: Armando González (Chivas)

Jornada 17: Armando González (Chivas)

Play-In: Mourad Daoudi (Xolos)

Cuartos de Final: Juan Brunetta (Tigres)

Semifinales: Paulinho (Toluca)

Final Ida: Ángel Correa (Tigres)

Final Vuelta: Alexis Vega (Toluca)

Finales (global): Helinho (Toluca)

mrh