Isaac del Toro se corona bicampeón nacional de ciclismo en su natal Ensenada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclista mexicano Isaac del Toro, originario de Ensenada y actual integrante del equipo UAE Team Emirates, se consagró este sábado como campeón nacional de ruta élite varonil en el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025, que tuvo lugar en su ciudad natal.
Del Toro cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 39 segundos, dejando atrás en la última subida a Eder Frayre, en una jornada que cerró con broche de oro su participación en el campeonato.
El pasado jueves 23 de octubre, el joven pedalista ya había conquistado la prueba contrarreloj, con un tiempo de 25:25.74 minutos, recorriendo los paisajes emblemáticos del Valle de Guadalupe, una zona vitivinícola reconocida internacionalmente. Con ello, Del Toro logró el doblete nacional, coronándose en ambas pruebas élite.
La temporada 2025 ha sido histórica para el ciclista de 21 años. Acumula 16 victorias, incluyendo su primera etapa ganada en un Gran Tour, durante el Giro de Italia, donde también se convirtió en el ciclista más joven en portar la maglia rosa durante 10 días consecutivos, un hito no visto desde Fausto Coppi en 1940.
Además, el mexicano figura actualmente en el tercer lugar del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), solo detrás de los campeones del Tour de Francia Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. También ha ganado carreras prestigiosas como la Milán-Torino y el Giro dell’Emilia.
Isaac del Toro es, hasta ahora, el único latinoamericano nominado entre los 10 finalistas al premio Vélo d’Or 2025, que será entregado el próximo 5 de diciembre en París, Francia, y que reconoce al mejor ciclista de la temporada a nivel mundial.
mrh