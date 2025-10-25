Isaac del Toro se corona bicampeón nacional de ciclismo en su natal Ensenada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclista mexicano Isaac del Toro, originario de Ensenada y actual integrante del equipo UAE Team Emirates, se consagró este sábado como campeón nacional de ruta élite varonil en el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025, que tuvo lugar en su ciudad natal.

Del Toro cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 39 segundos, dejando atrás en la última subida a Eder Frayre, en una jornada que cerró con broche de oro su participación en el campeonato.

El pasado jueves 23 de octubre, el joven pedalista ya había conquistado la prueba contrarreloj, con un tiempo de 25:25.74 minutos, recorriendo los paisajes emblemáticos del Valle de Guadalupe, una zona vitivinícola reconocida internacionalmente. Con ello, Del Toro logró el doblete nacional, coronándose en ambas pruebas élite.