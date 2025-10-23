Isaac del Toro se alista para el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 en Ensenada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclista mexicano Isaac del Toro, originario de Ensenada, se prepara para disputar la prueba de ruta élite del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025, que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre. Este evento marca el regreso de la competencia después de cuatro años de ausencia y reunirá a los mejores pedalistas del país en un desafiante recorrido de 140 kilómetros por el Valle de Guadalupe, con salida a las 8:00 horas (tiempo del centro de México).

Del Toro, quien con tan solo 21 años ha demostrado un gran dominio sobre la bicicleta, llega al evento como amplio favorito. Este jueves 23 de octubre, el joven ciclista ya se había consagrado campeón al conquistar la contrarreloj individual con un tiempo de 25:25.74 minutos, consolidándose como un fuerte contendiente para llevarse también el título de la prueba de ruta. Su victoria en la contrarreloj reafirma su impresionante nivel técnico y físico, lo que lo coloca en la cima de las apuestas para el campeonato.

El Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 revive una tradición que estuvo interrumpida desde 2021. En esta edición, Ensenada, Baja California, será la sede de tres días de competencia que incluyen pruebas contrarreloj, juveniles y la esperada categoría élite. La Federación Mexicana de Ciclismo es la encargada de la organización de este evento que busca revitalizar el ciclismo nacional y fomentar el desarrollo de nuevos talentos.