Horarios y canales de la Jornada 12 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX promete un fin de semana vibrante para los aficionados al futbol mexicano, con duelos que podrían modificar el rumbo de la clasificación a tan solo seis fechas de que concluya la fase regular.

Con Toluca, Monterrey, América, Cruz Azul y Tigres peleando codo a codo el liderato, cada encuentro adquiere un peso decisivo. A la par, en la zona media de la tabla, varios equipos aún mantienen vivas sus aspiraciones de meterse a los 10 primeros puestos y alcanzar el Play In.