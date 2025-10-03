Horarios y canales de la Jornada 12 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX promete un fin de semana vibrante para los aficionados al futbol mexicano, con duelos que podrían modificar el rumbo de la clasificación a tan solo seis fechas de que concluya la fase regular.
Con Toluca, Monterrey, América, Cruz Azul y Tigres peleando codo a codo el liderato, cada encuentro adquiere un peso decisivo. A la par, en la zona media de la tabla, varios equipos aún mantienen vivas sus aspiraciones de meterse a los 10 primeros puestos y alcanzar el Play In.
Viernes 3 de octubre de 2025
Necaxa vs Puebla - 19:00 h | Claro Sports, Pluto TV, ViX Premium, Azteca 7
Mazatlán vs Atlético San Luis - 21:00 h | Caliente TV
Atlas vs Juárez - 21:05 h | ViX Premium
Sábado 4 de octubre de 2025
Querétaro vs Puebla - 17:00 h | Caliente TV
León vs Toluca - 19:00 h | Caliente TV
Tigres vs Cruz Azul - 19:00 h | Caliente TV, Azteca 7
América vs Santos - 21:05 h | Canal 5, TUDN México, ViX Premium
Domingo 5 de octubre de 2025
Pumas vs Guadalajara - 19:00 h | Canal 5, TUDN México, ViX Premium
Tijuana vs Monterrey - 21:05 h | Caliente TV
Con la clasificación apretada en ambas zonas, la Jornada 12 podría convertirse en un punto de inflexión rumbo al Play In y a la liguilla.
