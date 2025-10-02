Rodrigo Huescas queda fuera del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Rodrigo Huescas, lateral mexicano del Copenhague, vio desvanecerse su sueño mundialista tras sufrir una devastadora lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha, durante el partido de Champions League contra el Qarabag.

La noticia fue confirmada por el club danés a través de un comunicado oficial, en el que se informó que el jugador deberá someterse a una cirugía y enfrentar un largo periodo de rehabilitación que lo dejará fuera de las canchas durante toda la temporada.