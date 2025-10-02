Deportes

Rodrigo Huescas queda fuera del Mundial 2026

El lateral mexicano del Copenhague se rompió el ligamento cruzado
Estará fuera toda la temporada y no jugará el Mundial de 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Rodrigo Huescas, lateral mexicano del Copenhague, vio desvanecerse su sueño mundialista tras sufrir una devastadora lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha, durante el partido de Champions League contra el Qarabag.

La noticia fue confirmada por el club danés a través de un comunicado oficial, en el que se informó que el jugador deberá someterse a una cirugía y enfrentar un largo periodo de rehabilitación que lo dejará fuera de las canchas durante toda la temporada.

“Esto significa que Rodrigo ahora enfrenta una cirugía y un largo período de rehabilitación, y estará fuera por el resto de la temporada como mínimo”
se lee en el boletín del Copenhague

Con apenas 20 años, Huescas se había consolidado como titular indiscutible del equipo, destacando por su velocidad, capacidad de recuperación y visión ofensiva. Su evolución lo perfilaba como una pieza clave en el esquema de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

Sin embargo, los tiempos de recuperación médica estiman su regreso hasta después de julio, lo que prácticamente lo deja fuera de la convocatoria nacional para la justa internacional.

