Guillermo Ochoa ficha con el AEL Limassol de Chipre; va por su sexto Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futuro de Guillermo “Memo” Ochoa finalmente quedó definido. Este jueves 11 de septiembre, el portero mexicano fue anunciado como nuevo jugador del AEL Limassol, de la Primera División de Chipre, tras semanas de incertidumbre sobre su próximo destino en Europa.

Mediante un comunicado oficial, el club europeo informó que el acuerdo con el arquero de 39 años se activará una vez que apruebe los exámenes médicos de rigor.

“La Asociación Atlética Limassol se complace en anunciar el acuerdo inicial con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, el cual será activado con la condición de que el jugador pase con éxito los exámenes médicos necesarios”, señaló el club.