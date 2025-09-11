Guillermo Ochoa ficha con el AEL Limassol de Chipre; va por su sexto Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futuro de Guillermo “Memo” Ochoa finalmente quedó definido. Este jueves 11 de septiembre, el portero mexicano fue anunciado como nuevo jugador del AEL Limassol, de la Primera División de Chipre, tras semanas de incertidumbre sobre su próximo destino en Europa.
Mediante un comunicado oficial, el club europeo informó que el acuerdo con el arquero de 39 años se activará una vez que apruebe los exámenes médicos de rigor.
“La Asociación Atlética Limassol se complace en anunciar el acuerdo inicial con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, el cual será activado con la condición de que el jugador pase con éxito los exámenes médicos necesarios”, señaló el club.
El AEL Limassol resaltó la amplia trayectoria del guardameta, quien ha disputado cinco Copas del Mundo con la Selección Mexicana, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del futbol nacional y mundial.
En el comunicado, el club aseguró que la experiencia, liderazgo y personalidad de Ochoa aportarán calidad al plantel y motivación a los jugadores jóvenes.
Ochoa había sonado para reforzar al Burgos FC de España, sin embargo, finalmente encontró acomodo en Chipre, una liga menos mediática pero donde se perfila como titular indiscutible, lo que mantiene vivas sus aspiraciones de llegar a su sexta Copa del Mundo, uno de los objetivos planteados con la Selección Mexicana.
Con esta incorporación, Ochoa suma su sexto equipo en el futbol europeo, tras haber defendido los colores del Ajaccio (Francia), Málaga y Granada (España), Standard Lieja (Bélgica), Salernitana (Italia) y AVS (Portugal).
El guardameta mexicano se unirá en los próximos días a los entrenamientos del AEL Limassol, en espera de debutar oficialmente en la liga chipriota.
mrh