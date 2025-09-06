Vasco Aguirre le pone condiciones a Memo Ochoa rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de un año para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, el nombre de Guillermo Ochoa comienza a generar dudas en la lista final de la Selección Mexicana. A pesar de su trayectoria y de buscar su sexta participación mundialista, su actual estatus como agente libre podría dejarlo fuera.

En conferencia de prensa previa al partido amistoso de México ante Japón, el técnico Javier “Vasco” Aguirre fue claro al señalar que Ochoa no tiene un lugar asegurado si no está en actividad profesional.

“Lo de las seis copas, yo no regalo nada. Si Memo merece estar aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas […]. De momento no tiene equipo y sé que tiene ofertas, las está valorando. La intención es quedarse en Europa, pero tiene que jugar; si no está en forma, no va a venir”, dijo Aguirre.