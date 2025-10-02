Gilberto Mora, el joven que inspira oraciones y memes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gilberto Mora, el joven futbolista de apenas 16 años, ha conquistado los corazones de miles de mexicanos que, entre bromas y ruegos, piden que nada ni nadie lo desvíe de su destino: ser leyenda.

El centrocampista de Tijuana ha brillado con luz propia en la Copa del Mundo Sub-20 que se celebra en Chile. No es para menos: ya fue campeón con la selección mayor y ahora carga, casi en solitario, las esperanzas de una generación que sueña con ver a México triunfar en los grandes escenarios del futbol.