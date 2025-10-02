Gilberto Mora, el joven que inspira oraciones y memes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gilberto Mora, el joven futbolista de apenas 16 años, ha conquistado los corazones de miles de mexicanos que, entre bromas y ruegos, piden que nada ni nadie lo desvíe de su destino: ser leyenda.
El centrocampista de Tijuana ha brillado con luz propia en la Copa del Mundo Sub-20 que se celebra en Chile. No es para menos: ya fue campeón con la selección mayor y ahora carga, casi en solitario, las esperanzas de una generación que sueña con ver a México triunfar en los grandes escenarios del futbol.
Lo que comenzó como una tendencia humorística se convirtió en una muestra colectiva de esperanza. No son solo rezos; son promesas, memes, mensajes que reflejan la ilusión de un país necesitado de ídolos reales.
Pero el fenómeno Mora no se queda en lo espiritual. El Manchester United y el Real Madrid ya lo tienen en la mira. Su agente, Rafaela Pimienta, confirmó el interés de los gigantes europeos. De hecho, su nivel en la pasada Copa Oro lo perfila como uno de los convocados para el Mundial de 2026.
De continuar así, Mora podría migrar al viejo continente al cumplir los 18, siguiendo los pasos de otros talentos mexicanos, pero con un ingrediente adicional: la devoción nacional que lo rodea.
RPO