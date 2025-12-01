Fechas y horarios de las Semis del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una ronda de Cuartos de Final marcada por emociones intensas y resultados sorpresivos, la Liga MX confirmó las fechas y horarios de las Semifinales del Torneo Apertura 2025, con Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados como protagonistas del sueño por el campeonato.

Los duelos de Ida se disputarán el miércoles 3 de diciembre, mientras que los encuentros de Vuelta se jugarán el sábado 6 del mismo mes, prometiendo una semana de alto voltaje futbolístico.