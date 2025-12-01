Fechas y horarios de las Semis del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una ronda de Cuartos de Final marcada por emociones intensas y resultados sorpresivos, la Liga MX confirmó las fechas y horarios de las Semifinales del Torneo Apertura 2025, con Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados como protagonistas del sueño por el campeonato.
Los duelos de Ida se disputarán el miércoles 3 de diciembre, mientras que los encuentros de Vuelta se jugarán el sábado 6 del mismo mes, prometiendo una semana de alto voltaje futbolístico.
Toluca vs Rayados
Ida: Estadio BBVA | Miércoles 3 de diciembre | 21:10 h
Vuelta: Estadio Nemesio Diez | Sábado 6 de diciembre | 19:00 h
Cruz Azul vs Tigres
Ida: Estadio Olímpico Universitario | Miércoles 3 de diciembre | 19:00 h
Vuelta: Estadio Universitario | Sábado 6 de diciembre | 21:10 h
Los juegos podrán seguirse en distintas plataformas: los partidos de ida irán por TUDN en Canal 5 y ViX Premium, mientras que la vuelta del Tigres vs Cruz Azul será transmitida por Azteca Deportes en Canal 7, su sitio web y app. Por su parte, el duelo Toluca vs Rayados se verá por Canal 5, 7 y ViX.
RPO