Cruz Azul elimina a Chivas y completa el cuadro de semifinalistas del Apertura 2025

El marcador global de 3-2 favoreció a los celestes, quienes se suman a Monterrey, Toluca y Tigres como los clasificados a la siguiente fase del torneo.

Este partido cerró la actividad de los Cuartos de Final, en una serie disputada donde los tapatíos buscaron la remontada, pero no lograron superar a La Máquina, que se mantuvo firme en casa.