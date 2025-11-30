Deportes

Cruz Azul elimina a Chivas y completa el cuadro de semifinalistas del Apertura 2025

Cruz Azul elimina a Chivas y completa el cuadro de semifinalistas del Apertura 2025
FACEBOOK/Club de Futbol Cruz Azul
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas, luego de que Cruz Azul asegurara su lugar tras vencer a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario.

Te puede interesar:
Rayados elimina al América con gol de último minuto
Cruz Azul elimina a Chivas y completa el cuadro de semifinalistas del Apertura 2025

El marcador global de 3-2 favoreció a los celestes, quienes se suman a Monterrey, Toluca y Tigres como los clasificados a la siguiente fase del torneo.

Este partido cerró la actividad de los Cuartos de Final, en una serie disputada donde los tapatíos buscaron la remontada, pero no lograron superar a La Máquina, que se mantuvo firme en casa.

Con este resultado, la Liga MX ya tiene listo el cuadro de enfrentamientos rumbo a la gran Final.

La afición ahora espera el anuncio oficial del calendario para las semifinales, con encuentros que prometen alto nivel competitivo y emociones fuertes en la recta final del futbol mexicano.

RYE-

Chivas
Cruz Azul
Semifinales

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com