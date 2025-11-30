Cruz Azul elimina a Chivas y completa el cuadro de semifinalistas del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas, luego de que Cruz Azul asegurara su lugar tras vencer a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario.
El marcador global de 3-2 favoreció a los celestes, quienes se suman a Monterrey, Toluca y Tigres como los clasificados a la siguiente fase del torneo.
Este partido cerró la actividad de los Cuartos de Final, en una serie disputada donde los tapatíos buscaron la remontada, pero no lograron superar a La Máquina, que se mantuvo firme en casa.
Con este resultado, la Liga MX ya tiene listo el cuadro de enfrentamientos rumbo a la gran Final.
La afición ahora espera el anuncio oficial del calendario para las semifinales, con encuentros que prometen alto nivel competitivo y emociones fuertes en la recta final del futbol mexicano.
RYE-