David Fry sufre fracturas tras pelotazo de 160 km/h

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El béisbol vivió un momento alarmante cuando el bateador designado de los Cleveland Guardians, David Fry, fue golpeado directamente en la cara por una pelota lanzada a 160 km/h, lo que le causó múltiples fracturas en el rostro.

El incidente ocurrió en la sexta entrada del partido entre Guardians y Tigers de Detroit, cuando Fry intentó tocar una recta del lanzador Tarik Skubal, actual ganador del premio Cy Young de la Liga Americana.

La pelota no tocó el bate y fue directo al rostro del jugador de 29 años, quien cayó al suelo cubriéndose la cara. Fue atendido de inmediato por médicos en el campo. Tras varios minutos, pudo ponerse de pie y caminar hasta una camilla, desde donde fue trasladado al hospital.