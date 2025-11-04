Cristiano Ronaldo reaviva el debate: “Messi no es mejor que yo”

La contundencia de sus palabras no pasó desapercibida, sobre todo porque se contraponen directamente con lo que escribió el propio CR7 en 2022 tras ser eliminado por Marruecos en el Mundial de Qatar:

“Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera”, publicó en su cuenta de Instagram.

La entrevista ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios y medios han recurrido a la “hemeroteca” para evidenciar lo que muchos consideran una contradicción. ¿Se trata de un cambio de perspectiva? ¿O de una declaración lanzada desde la frustración de no haber logrado el ansiado título?

Con 40 años, jugando aún en ligas competitivas y rompiendo récords, la figura de Ronaldo se mantiene firme, aunque no ajena a las críticas. Este episodio deja claro que, más allá del talento, el discurso también juega en la cancha de la memoria colectiva.