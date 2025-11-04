Cristiano Ronaldo reaviva el debate: “Messi no es mejor que yo”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cristiano Ronaldo volvió a prender fuego al debate más apasionado del futbol moderno: ¿quién es el mejor, él o Lionel Messi?
En entrevista con Piers Morgan, CR7 fue directo y contundente:
Ambos futbolistas marcaron una era dorada del futbol entre 2009 y 2018, cuando compartieron protagonismo en LaLiga, Cristiano con el Real Madrid y Messi con el Barcelona. Fueron años de clásicos memorables, récords rotos y un espectáculo sin igual que mantuvo al mundo entero pegado a la televisión.
En números, la batalla está reñida:
Cristiano Ronaldo: 5 Champions League, 5 Balones de Oro, Euro 2016, 2 Nations League (2019 y 2025).
Lionel Messi: 4 Champions League, 8 Balones de Oro, 2 Copas América, Finalissima y Mundial 2022.
El astro portugués también declaró que ganar un Mundial no es su sueño ni lo considera un parámetro justo para definir al mejor futbolista de la historia.
La contundencia de sus palabras no pasó desapercibida, sobre todo porque se contraponen directamente con lo que escribió el propio CR7 en 2022 tras ser eliminado por Marruecos en el Mundial de Qatar:
“Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera”, publicó en su cuenta de Instagram.
La entrevista ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios y medios han recurrido a la “hemeroteca” para evidenciar lo que muchos consideran una contradicción. ¿Se trata de un cambio de perspectiva? ¿O de una declaración lanzada desde la frustración de no haber logrado el ansiado título?
Con 40 años, jugando aún en ligas competitivas y rompiendo récords, la figura de Ronaldo se mantiene firme, aunque no ajena a las críticas. Este episodio deja claro que, más allá del talento, el discurso también juega en la cancha de la memoria colectiva.
