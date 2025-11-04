Aldo De Nigris marca, pero no evita derrota del Tri Sub-17

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub-17 arrancó su participación en el Mundial de la categoría con una derrota de 2-1 frente a Corea del Sur, este martes en Catar. El combinado tricolor dejó buenas sensaciones por momentos, pero pagó caro dos errores defensivos.
México comenzó con intensidad y generó varias jugadas de peligro en los primeros minutos, incluyendo un disparo al travesaño de Ian Olvera. Sin embargo, fue Corea quien abrió el marcador al minuto 19 en una jugada a balón parado. Antes del descanso, Aldo De Nigris logró el empate con un remate de paloma tras un centro de Luis Gamboa.
La segunda mitad comenzó cuesta arriba para el Tri. Una mala salida del arquero Santiago López fue aprovechada por los asiáticos para anotar el 2-1 al minuto 49. México volvió a tomar la iniciativa, pero no logró concretar las oportunidades que generó.
Con esta derrota, México se coloca en el tercer lugar del Grupo F, que comparte con Costa de Marfil y Suiza. Aún tiene posibilidades de avanzar si logra buenos resultados en los partidos restantes de la fase de grupos.
El equipo dirigido por Carlos Cariño enfrentará a Costa de Marfil el viernes 7 de noviembre a las 8:30 horas, y cerrará ante Suiza el lunes 10 de noviembre a las 6:15 horas.
