Aldo De Nigris marca, pero no evita derrota del Tri Sub-17

México comenzó con intensidad y generó varias jugadas de peligro en los primeros minutos, incluyendo un disparo al travesaño de Ian Olvera. Sin embargo, fue Corea quien abrió el marcador al minuto 19 en una jugada a balón parado. Antes del descanso, Aldo De Nigris logró el empate con un remate de paloma tras un centro de Luis Gamboa.

La segunda mitad comenzó cuesta arriba para el Tri. Una mala salida del arquero Santiago López fue aprovechada por los asiáticos para anotar el 2-1 al minuto 49. México volvió a tomar la iniciativa, pero no logró concretar las oportunidades que generó.