¿Cómo será el rendimiento de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026 según las apuestas?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las expectativas sobre Lionel Messi ante el Mundial 2026 es algo inimaginable. Tras conquistar la gloria en Qatar 2022, el genio del Inter de Miami se está alistando para un próximo evento en el que puede brillar, se trata de otra cita mundialista realizada en Norteamérica. Con 39 años de edad, su nivel sigue vigente para disputar torneos de alto nivel, por lo que el foco de las apuestas no es si estará presente con Argentina, sino sobre cuál será su rendimiento durante los partidos.

Las casas de apuestas de futbol, que siempre siguen de cerca cada aspecto deportivo, ya están generando pronósticos con respecto al astro argentino. Incluso, antes de que la pelota comienza a girar, ya han establecido posibles escenarios, esto según datos estadísticos, rendimiento físico y capacidad para adaptarse a las situaciones de juego.

La transformación del rol de Messi

Un estudio sobre el rendimiento de Messi en 2026, de acuerdo con el sector de las apuestas deportivas, ya aleja a un joven delantero que desbordaba con aceleraciones repentinas. Ahora, su rol ha pasado a ser más el de creador de juego, algo visto tras sus grandes pases en los últimos años de su carrera.

La visión de juego que tiene Messi es única, sirviendo como un 10 tradicional, un generador de juego capaz de moverse por todo el campo y la mediapunta.

El rendimiento no se mide solamente por la cantidad de dianas anotadas, sino por el papel que tiene en el terreno de juego, las asistencias y gestión de emociones en cada tiempo del partido. Se espera que su participación esté más enfocada en la parte cerebral, empleando pases milimétricos y una inteligencia táctica para atravesar cualquier defensa.

Los pronósticos indican que Messi tendrá un papel importante en la posesión de balón y la capacidad de hacer jugar a delanteros jóvenes y con mayor velocidad, tales como Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

¿Cómo influirá la edad de Messi en la fase de grupos?

Uno de los sectores en el que los analistas se han enfocado es en la gestión física que tendrá Argentina durante la fase de grupos. Con 39 años, Messi ya sabe lo que es disputar un mundial, por lo que mantenerse en buen estado físico será clave. Hay una alta probabilidad de que, de acuerdo con los pronósticos, el cuerpo técnico coloque a la estrella con una estrategia de dosificación limitativa.

Es decir, ahora Messi puede disputar menos minutos en partidos considerados como accesibles, convirtiéndose en un revulsivo o siendo reemplazado de forma temprana. La meta, de acuerdo con las expectativas de los expertos, es conservarlo físicamente al 100% para las fases eliminatorias.

Entonces, el registro goleador de Messi durante la fase de grupos será inferior comparado con otros mundiales del pasado, evitando posibles lesiones y conservar su energía en vez de darle prioridad a las estadísticas individuales.

En general, Lionel Messi disputará el Mundial 2026 con una estrategia que gestione el riesgo deportivo, haciendo que cumpla un rol más de orquestador que de goleador. El rendimiento esperado será de alta calidad, enfocándose en la creación de juego y la dosificación de minutos de manera inteligente para que esté en condiciones para instancias decisivas.