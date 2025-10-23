Messi se queda hasta 2028 y estrenará nuevo estadio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi, ha renovado oficialmente su contrato con el Inter Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS), extendiendo su estadía hasta diciembre de 2028.

Messi, de 38 años para entonces, estará en activo durante la inauguración del nuevo estadio del club, el Freedom Park, cuya apertura está prevista para 2026, año en que también se celebrará la Copa del Mundo con sede en Estados Unidos, México y Canadá.