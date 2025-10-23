Messi se queda hasta 2028 y estrenará nuevo estadio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi, ha renovado oficialmente su contrato con el Inter Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS), extendiendo su estadía hasta diciembre de 2028.
Messi, de 38 años para entonces, estará en activo durante la inauguración del nuevo estadio del club, el Freedom Park, cuya apertura está prevista para 2026, año en que también se celebrará la Copa del Mundo con sede en Estados Unidos, México y Canadá.
El impacto fue inmediato: en apenas su primer torneo, la Leagues Cup 2023, Messi fue figura con 10 goles en 7 partidos y levantó el trofeo luego de vencer en penales a Nashville.
Hasta la fecha, el astro rosarino acumula 61 goles y 28 asistencias en 72 partidos con el equipo de Florida, promediando 0.83 goles por encuentro, una cifra que lo mantiene como referencia ofensiva indiscutible.
Con dos títulos y un futuro prometedor, la leyenda de Lionel Messi en tierras estadounidenses apenas comienza.
RPO