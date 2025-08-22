Chivas busca redención en Tijuana ante Xolos: horario y transmisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la misión de dejar atrás las dudas y mostrar la unión que caracteriza al equipo en los momentos adversos, el Club Guadalajara está listo para enfrentar a Tijuana en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025, un duelo que se disputará este viernes 21 de agosto en el Estadio Caliente.

El Rebaño Sagrado, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, trabajó intensamente durante la semana y llega en condiciones óptimas a este compromiso que no solo representa la posibilidad de sumar tres puntos en la tabla, sino también la oportunidad de enviar un mensaje claro a su afición: el equipo está enfocado en recuperar su mejor versión.

El encuentro está programado para iniciar a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en una de las plazas más complejas del futbol nacional debido a la intensidad con la que juegan los Xolos en casa.