Acevedo, Quiñones y Kevin Álvarez, las sorpresas de México para la Fecha FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Con la Fecha FIFA de octubre en puerta y con la vista puesta en el Mundial 2026, la Selección Mexicana prepara una convocatoria con varias novedades, incluyendo el regreso de jugadores como Carlos Acevedo, Julián Quiñones y Kevin Álvarez.

Los próximos compromisos del equipo tricolor serán ante Colombia y Ecuador, y aunque aún no se presenta la lista oficial, fuentes cercanas al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre revelaron que se contemplan caras nuevas ante las múltiples bajas por lesión.

Entre las ausencias confirmadas se encuentran Raúl Jiménez, quien sufrió un golpe en las costillas durante su último partido con el Fulham de Inglaterra, y Rodrigo Huescas, quien se rompió el ligamento cruzado con el Copenhague.

Además, Edson Álvarez, aunque ya está recuperado, permanecerá en Turquía como parte de su proceso de adaptación, al igual que Ángel Sepúlveda y Roberto Alvarado, quienes aún se encuentran en rehabilitación.

Para cubrir estas bajas, se anticipa el regreso de Julián Quiñones, delantero de gran momento en Medio Oriente, quien podría convertirse en un revulsivo ofensivo para el equipo nacional.