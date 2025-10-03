Uniformes del Mundial 2026 se filtran gracias a Del Piero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Una imprudente publicación en redes sociales del legendario delantero italiano Alessandro Del Piero dejó al descubierto uno de los secretos mejor guardados del próximo Mundial de Futbol 2026: los uniformes de las selecciones patrocinadas por Adidas.

Durante la presentación oficial del balón “Triada” en Nueva York —evento exclusivo organizado por FIFA y la marca alemana Adidas—, exfutbolistas y figuras del deporte fueron invitados a conocer en privado las indumentarias que usarán selecciones como México, Argentina, Alemania, Japón, España, Colombia y Bélgica.

El acceso era confidencial. Sin embargo, Del Piero, campeón mundial con Italia en 2006 y embajador de la marca, compartió en su cuenta de Instagram una historia que, aunque fue eliminada rápidamente, ya se había vuelto viral.

En la imagen se aprecian claramente los nuevos uniformes, tanto de local como de visita. La camiseta de México destaca con un diseño que remite a la que usó el Tri en Francia 98, mientras que la de Alemania rinde homenaje a su mítica playera de Italia 90 —y sería la última que porten con Adidas—.

Entre las sorpresas visuales, sobresale la playera de Argentina, que presenta sombras negras en sus franjas verticales, y las versiones de visita, todas con el logotipo clásico de Adidas y una paleta de colores sobria.