Deportes

Uniformes del Mundial 2026 se filtran gracias a Del Piero

Alessandro Del Piero compartió por error los uniformes del Mundial
El jersey de México homenajea al diseño de Francia 98
El jersey de México homenajea al diseño de Francia 98ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Una imprudente publicación en redes sociales del legendario delantero italiano Alessandro Del Piero dejó al descubierto uno de los secretos mejor guardados del próximo Mundial de Futbol 2026: los uniformes de las selecciones patrocinadas por Adidas.

Durante la presentación oficial del balón “Triada” en Nueva York —evento exclusivo organizado por FIFA y la marca alemana Adidas—, exfutbolistas y figuras del deporte fueron invitados a conocer en privado las indumentarias que usarán selecciones como México, Argentina, Alemania, Japón, España, Colombia y Bélgica.

El acceso era confidencial. Sin embargo, Del Piero, campeón mundial con Italia en 2006 y embajador de la marca, compartió en su cuenta de Instagram una historia que, aunque fue eliminada rápidamente, ya se había vuelto viral.

En la imagen se aprecian claramente los nuevos uniformes, tanto de local como de visita. La camiseta de México destaca con un diseño que remite a la que usó el Tri en Francia 98, mientras que la de Alemania rinde homenaje a su mítica playera de Italia 90 —y sería la última que porten con Adidas—.

Entre las sorpresas visuales, sobresale la playera de Argentina, que presenta sombras negras en sus franjas verticales, y las versiones de visita, todas con el logotipo clásico de Adidas y una paleta de colores sobria.

En el caso de México, la filtración desató de inmediato una ola de comentarios en redes sociales. Algunos aficionados aplauden el guiño nostálgico, mientras otros cuestionan la falta de innovación. A pesar de la filtración, se espera que la presentación oficial de cada uniforme se realice en los próximos meses, justo antes del arranque del torneo.

Te puede interesar:
FIFA presenta el balón oficial para el Mundial 2026 [FOTOS]
El jersey de México homenajea al diseño de Francia 98

RPO

Uniformes
Mundial 2026

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com