¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 y dónde verlo? Aquí los detalles

Durante la ceremonia estarán presentes los jefes de Estado de los países anfitriones:

Claudia Sheinbaum , presidenta de México

Donald J. Trump , presidente de Estados Unidos

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Las delegaciones darán la bienvenida oficial a las selecciones clasificadas y celebrarán el inicio de la cuenta regresiva hacia el torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

MÉXICO SERÁ SEDE HISTÓRICA

México hará historia al convertirse en el primer país que alberga tres Copas Mundiales (1970, 1986 y ahora 2026). En esta edición, será sede de 13 partidos, incluido el partido inaugural, el jueves 11 de junio de 2026, en el Estadio CDMX.

Además de la capital, otras ciudades mexicanas como Guadalajara y Monterrey también recibirán encuentros de fase de grupos y eliminatorias.

Por su parte:

Estados Unidos será sede de 78 partidos , incluida la gran final el 19 de julio de 2026 en el área metropolitana de Nueva York / Nueva Jersey .

Canadá acogerá 3 partidos, incluyendo el primero en el Estadio Toronto el 12 de junio.

⚽ FORMATO Y PROCEDIMIENTOS DEL SORTEO

El torneo de 2026 marcará un nuevo formato con 48 selecciones, en lugar de las 32 que participaron desde 1998 hasta 2022.