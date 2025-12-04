¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 y dónde verlo? Aquí los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo está listo para el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre de 2025, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., Estados Unidos.
Se trata de un evento clave que revelará los 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, para un total de 48 equipos, lo que convierte a esta edición en la más grande en la historia del torneo.
Durante la ceremonia estarán presentes los jefes de Estado de los países anfitriones:
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos
Mark Carney, primer ministro de Canadá
Las delegaciones darán la bienvenida oficial a las selecciones clasificadas y celebrarán el inicio de la cuenta regresiva hacia el torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
México hará historia al convertirse en el primer país que alberga tres Copas Mundiales (1970, 1986 y ahora 2026). En esta edición, será sede de 13 partidos, incluido el partido inaugural, el jueves 11 de junio de 2026, en el Estadio CDMX.
Además de la capital, otras ciudades mexicanas como Guadalajara y Monterrey también recibirán encuentros de fase de grupos y eliminatorias.
Por su parte:
Estados Unidos será sede de 78 partidos, incluida la gran final el 19 de julio de 2026 en el área metropolitana de Nueva York / Nueva Jersey.
Canadá acogerá 3 partidos, incluyendo el primero en el Estadio Toronto el 12 de junio.
El torneo de 2026 marcará un nuevo formato con 48 selecciones, en lugar de las 32 que participaron desde 1998 hasta 2022.
Las selecciones serán distribuidas en 12 grupos de 4 equipos.
Avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares, para un total de 32 equipos en la fase de eliminación directa.
Cabe señalar que del total de 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aún quedan seis plazas por definirse. Cuatro de ellas se asignarán a través de la repesca de la UEFA, que se disputará en marzo de 2026 y contará con la participación de 16 selecciones europeas, entre ellas Italia, Suecia, Ucrania y Polonia. Los otros dos lugares serán definidos en el Torneo Clasificatorio Internacional, donde competirán Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam. Con estos partidos se completará el listado definitivo de equipos que buscarán la gloria en el torneo más esperado del fútbol mundial.
Según el ranking FIFA, los equipos fueron distribuidos en cuatro bombos.
México fue ubicado en el Bombo 1, como país anfitrión, lo que le permite evitar a potencias como Brasil, Argentina, Francia y Alemania en la fase de grupos.
Los criterios de asignación también contemplan la separación por confederaciones (por ejemplo, no puede haber dos equipos sudamericanos en el mismo grupo, salvo excepciones con repechajes).
El evento será transmitido en vivo y en cadena nacional:
🗓️ Fecha: viernes 5 de diciembre de 2025
⏰ Hora: 11:00 a.m. (hora del centro de México)
📍 Lugar: Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington D. C.
📡 Transmisión en México:
Azteca 7
Canal 5
TUDN
VIX
YouTube (canal oficial de la FIFA)
La Copa Mundial 2026 ya genera gran interés global:
Se han vendido casi 2 millones de boletos de los 6 millones disponibles.
La organización anticipa un impacto económico y turístico sin precedentes.
En Michoacán, agencias de viaje ya reportan paquetes hacia sedes mexicanas.
Esta será la primera edición con tres países anfitriones, lo que representa un esfuerzo conjunto sin precedentes en la historia del fútbol profesional.
Aunque la FIFA no ha confirmado todos los detalles, se espera que el sorteo cuente con la presencia de grandes figuras de otros deportes como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal.
