Metanoia, "una carta de amor para mí": Ángel Olivares

Ángel Olivares señala que uno de los retos más grandes al trabajar en este proyecto fue el de enfrentar sus recuerdos y ataques de ansiedad, por lo que el proceso de escribir el guion fue lo más tardado, alrededor de siete meses. Posteriormente se suma Juan Pablo Li, quien es el productor de este trabajo y comienzan a pulir la idea y a trabajar en la producción.

Respecto a su formación, Ángel Olivares considera que para hacer cine no necesariamente hay que estudiarlo, además de que es una carrera “un poco inalcanzable y cara” en México. “Por eso decidí hacer un diplomado y después ya no quise seguir estudiando cine porque me di cuenta que podría adquirir más conocimientos haciendo cine”.