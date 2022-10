Hombres de Sal, de Luis Armando Sosa Gil, metáfora entre un pescador y el mar

Este proyecto comenzó con un taller que se realizó en el Centro Cultural Clavijero, en Morelia. Ahí se dio cuenta que quería grabar en el mar y poco a poco lo fueron guiando para crear la historia, esto en 2018 y estuvo terminado en el verano del 2021.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentó el director fue que al hacer la investigación para su trabajo se topó con historias de pescadores que han tratado de defender el mar han sido arrestados y otros desaparecidos por su activismo y su postura frente a los poderes políticos y económicos.

"Eso era un poco lo que me daba miedo pero agradezco muchísimo que los festivales lo estén tomando, eso a mi me da mucha seguridad porque el corto se está haciendo visible. A mí como realizador y a mis protagonistas me da la certeza de que todo va a estar bien".