Aceptarán 20 proyectos en segunda convocatoria de grabación Sonopedia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la segunda convocatoria de producción y estudio de grabación Sonopedia, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) afirmó que aceptarán 20 proyectos que contarán con los beneficios de grabación, producción y postproducción.
Este miércoles, en rueda de prensa, la titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, refirió que, durante el primer año de funcionamiento de Sonopedia, se cumplió con el apoyo de los proyectos atendiendo las necesidades de la comunidad artística; cabe mencionar que, en la primera convocatoria, hubo 10 ganadores del total de propuestas.
¿Cuáles son las bases de la segunda convocatoria?
Por su parte, el subdirector de fomento musical de la Secum, Leonardo Flores Vargas, refirió que, para esta segunda convocatoria, se aceptarán 20 proyectos; sin embargo, afirmó que se trata de propuestas culturales y descartó que se puedan presentar temas que hagan apología al delito o a la violencia.
La convocatoria ya está abierta desde este miércoles y cerrará el 31 de enero de 2026. Posteriormente, el 24 de febrero se darán a conocer los resultados y en marzo iniciarán con la calendarización para cada grabación. Los y las interesadas deben realizar su registro en sonopedia.michoacan.gob.mx/
Ahí encontrarán las bases del registro, un formulario y carta de manifiesto. Pueden participar todos y todas las artistas musicales de Michoacán o que tengan algún desarrollo académico o profesional; sin embargo, no pueden enviar propuestas los funcionarios. Entre los requisitos está presentar el proyecto con un vídeo, grabación amateur o audio. Se evaluará la pertinencia y originalidad de las composiciones.
RPO