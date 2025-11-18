Taller de tejido artesanal en Morelia para quienes aman lo hecho a mano

¿Qué es la P’ánikua?

Una tradición viva del tejido purépecha

La P’ánikua, palabra en lengua purépecha que significa “paja” o “popote”, es una técnica tradicional de tejido con fibras vegetales que se conserva principalmente en comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, como Tzintzuntzan, Ihuatzio y San Jerónimo Purenchécuaro, en el estado de Michoacán.

Según la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, estas artesanías utilizan popote de trigo (Triticum spp.) recolectado tras la cosecha, el cual es secado, seleccionado y tejido a mano para formar figuras, juguetes, adornos religiosos y objetos decorativos. La fibra conserva su color dorado natural, lo que le da un aspecto cálido y característico.

“Estas figuras de fibra vegetal, pánikua (paja de trigo), de tejido plano, son características de la región lacustre de Pátzcuaro”— Geo RE Michoacán, Dirección de Culturas Populares

Además, el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México conserva piezas elaboradas con esta técnica, como una imagen de la Virgen de la Salud de Tzintzuntzan, lo que valida su valor patrimonial e identitario.

La elaboración de objetos con pánikua es parte del patrimonio cultural inmaterial del pueblo purépecha y ha sido transmitida por generaciones, principalmente por mujeres, quienes usan técnicas de tejido plano, enrollado y costura con hilaza de algodón para unir las fibras.

La pánikua no sólo representa una actividad económica artesanal, sino también una forma de preservar la cosmovisión, la estética y la conexión con la tierra de las comunidades michoacanas.

SHA