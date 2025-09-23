Ya puedes ponerle recordatorio a un mensaje en WhatsApp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- WhatsApp presentó ‘Recuérdame’, una nueva herramienta diseñada para aquellos usuarios que frecuentemente olvidan leer o responder mensajes importantes. Disponible por ahora únicamente en dispositivos iOS, esta función promete revolucionar la manera en que interactuamos con la popular aplicación de mensajería.

La herramienta está integrada en la actualización 25.25.74, y permite establecer recordatorios para revisar posteriormente un mensaje específico dentro de cualquier conversación.

Para utilizarla, basta con seleccionar el mensaje deseado, pulsar el ícono de tres puntos y elegir la opción ‘Recuérdame’. A continuación, se despliega un menú que ofrece varias opciones de tiempo para recibir el recordatorio:

En 2 horas

En 8 horas

En 24 horas

O bien, seleccionar una fecha personalizada

Una vez configurado, el mensaje se marcará con una pequeña campanita que se activará en el momento indicado, generando una notificación similar a la de un nuevo mensaje recibido.

Con este movimiento, WhatsApp sigue afinando su servicio para convertirlo en una herramienta más completa, útil tanto para el uso personal como profesional.