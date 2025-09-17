Crea stickers animados para WhatsApp desde tu Android

1. Instala Sticker Maker y activa Premium

Sticker Maker está disponible en la Play Store y es gratuita para crear stickers estáticos. Sin embargo, para generar stickers animados necesitas la versión Premium, que tiene un costo único aproximado de 4.99 euros (alrededor de $95 MXN, dependiendo del tipo de cambio).

2. Crea tu paquete personalizado

Una vez que tengas la app instalada, toca el botón "Crear nuevo paquete de stickers". Ahí deberás ingresar dos datos: el nombre del paquete y el nombre del creador. Ambos campos aceptan hasta 30 caracteres y serán visibles para las personas que reciban o usen tus stickers.

3. Diseña el icono de tu paquete

Cada paquete debe tener un icono representativo. Este debe ser una imagen estática. Puedes tomar una foto, elegirla de tu galería o incluso crearla a partir de un texto.

La app permite recortar la imagen manualmente o usar un modo automático para facilitar el diseño.

4. Crea tus stickers animados desde videos o GIFs

Aquí comienza la parte divertida. Para crear cada sticker animado, toca en los espacios vacíos del paquete. Puedes usar:

Videos cortos que tengas en tu celular

GIFs descargados de plataformas como Giphy o Tenor

Una limitante importante es que Sticker Maker no permite grabar directamente desde la cámara dentro de la app, por lo que deberás tener los archivos listos antes de comenzar.

La app no permite editar la duración ni el recorte del video. Si necesitas hacer ajustes, considera usar una app de edición previa.

5. Agrega el paquete a tu WhatsApp

Para importar tu paquete, deberás tener al menos tres stickers listos. Luego, pulsa el botón “Agregar a WhatsApp” y confirma la acción. Automáticamente, los stickers estarán disponibles en tu app, con el icono que elegiste y el nombre del paquete.

Los usuarios que reciban tus stickers podrán tocarlos para añadirlos a sus favoritos o descargar el paquete completo, siempre y cuando también instalen Sticker Maker y usen el archivo .WASTICKERS que se genera.