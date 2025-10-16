Ciencia y Tecnología

Windows 11 ya es obligatorio, ¿tu equipo lo soporta?

Desde el 14 de octubre, Microsoft dejó de dar soporte a Windows 10
Conoce los requisitos mínimos para instalar Windows 11
Conoce los requisitos mínimos para instalar Windows 11Pixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el pasado 14 de octubre, Microsoft dio por terminado el soporte oficial a Windows 10, marcando así una nueva etapa para millones de usuarios: el futuro ya no es opcional, se llama Windows 11. Pero… ¿está tu computadora lista para recibirlo?

Microsoft ha definido requisitos mínimos para poder actualizar. Si tu equipo no los cumple, podrías quedarte sin soporte técnico y, lo que es peor, expuesto a vulnerabilidades de seguridad.

Aquí la lista oficial de requerimientos:

  • Procesador de 1 GHz o más rápido, con 2 o más núcleos, y de 64 bits

  • Memoria RAM de al menos 4 GB

  • Espacio en disco de 64 GB

  • Firmware UEFI con arranque seguro habilitado

  • Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o superior y controlador WDDM 2.0

  • Pantalla HD (720p) de más de 9 pulgadas y canal de 8 bits por color

Si no estás seguro de que tu equipo cumple con estas características, Microsoft recomienda utilizar la herramienta "Comprobación de estado del PC", disponible en su sitio oficial.

Aunque la actualización promete mejoras en rendimiento, seguridad y conectividad, también trae consigo la desaparición de funciones que muchos usuarios valoraban.

Entre los cambios más significativos están:

  • Adiós al modo tableta: eliminado por completo; en su lugar, se añaden nuevas funciones según si el teclado está conectado o no.

  • OneNote 2025 desaparece: esta versión será descontinuada.

  • Pérdida de personalización: el fondo de escritorio ya no se sincroniza entre dispositivos al usar una cuenta Microsoft.

  • Apps en extinción: las versiones clásicas de Correo, Calendario y Contactos ya no tienen soporte, aunque pueden exportarse.

En contraparte, Windows 11 integra nuevas herramientas como widgets dinámicos y mejoras en la integración con servicios de productividad, juegos y seguridad.

Te puede interesar:
Apple lanza nuevas MacBook Pro e iPad Pro con chip M5; este es su precio
Conoce los requisitos mínimos para instalar Windows 11

RPO

Windows 11
Actualización Microsoft

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com