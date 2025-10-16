Windows 11 ya es obligatorio, ¿tu equipo lo soporta?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el pasado 14 de octubre, Microsoft dio por terminado el soporte oficial a Windows 10, marcando así una nueva etapa para millones de usuarios: el futuro ya no es opcional, se llama Windows 11. Pero… ¿está tu computadora lista para recibirlo?
Microsoft ha definido requisitos mínimos para poder actualizar. Si tu equipo no los cumple, podrías quedarte sin soporte técnico y, lo que es peor, expuesto a vulnerabilidades de seguridad.
Procesador de 1 GHz o más rápido, con 2 o más núcleos, y de 64 bits
Memoria RAM de al menos 4 GB
Espacio en disco de 64 GB
Firmware UEFI con arranque seguro habilitado
Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o superior y controlador WDDM 2.0
Pantalla HD (720p) de más de 9 pulgadas y canal de 8 bits por color
Aunque la actualización promete mejoras en rendimiento, seguridad y conectividad, también trae consigo la desaparición de funciones que muchos usuarios valoraban.
Adiós al modo tableta: eliminado por completo; en su lugar, se añaden nuevas funciones según si el teclado está conectado o no.
OneNote 2025 desaparece: esta versión será descontinuada.
Pérdida de personalización: el fondo de escritorio ya no se sincroniza entre dispositivos al usar una cuenta Microsoft.
Apps en extinción: las versiones clásicas de Correo, Calendario y Contactos ya no tienen soporte, aunque pueden exportarse.
En contraparte, Windows 11 integra nuevas herramientas como widgets dinámicos y mejoras en la integración con servicios de productividad, juegos y seguridad.
RPO