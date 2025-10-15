Ciencia y Tecnología

Apple lanza nuevas MacBook Pro e iPad Pro con chip M5; este es su precio

Apple lanza nuevas MacBook Pro e iPad Pro con chip M5; este es su precio
APPLE
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple presentó este miércoles sus nuevos iPad Pro y MacBook Pro con el procesador M5, una generación de equipos pensada para impulsar tareas de alto rendimiento e inteligencia artificial. La buena noticia para los usuarios en México es que la preventa ya está disponible, y la venta oficial comenzará el próximo 22 de octubre, en simultáneo con su lanzamiento en Estados Unidos.

El nuevo chip Apple M5, fabricado en tecnología de 3 nanómetros, ofrece mejoras significativas en procesamiento, eficiencia energética y capacidades de IA, de acuerdo con el comunicado oficial de la marca.

Precios del nuevo iPad Pro en México

Los nuevos modelos del iPad Pro llegan en dos tamaños: 11 y 13 pulgadas, con opciones de almacenamiento desde 256 GB hasta 2 TB. Estos son los precios oficiales:

iPad Pro M5, 11 pulgadas:

  • 256 GB – $24,999 MXN

  • 512 GB – $29,999 MXN

  • 1 TB – $39,999 MXN

  • 2 TB – $49,999 MXN

  • 1 TB con cristal nanotexturizado – desde $42,499 MXN

iPad Pro M5, 13 pulgadas:

  • 256 GB – $32,499 MXN

  • 512 GB – $37,499 MXN

  • 1 TB – $47,499 MXN

  • 2 TB – $57,499 MXN

  • 1 TB con cristal nanotexturizado – desde $49,999 MXN

Precios del nuevo MacBook Pro M5 en México

Apple también actualizó su línea de MacBook Pro de 14 pulgadas, con diferentes configuraciones de memoria RAM y almacenamiento:

  • 16 GB RAM / 512 GB SSD – $37,999 MXN

  • 16 GB RAM / 1 TB SSD – $42,999 MXN

  • 24 GB RAM / 1 TB SSD – $47,999 MXN

¿Cuándo se entregan en México?

La preventa ya está activa en la tienda oficial de Apple y distribuidores autorizados. Las entregas y disponibilidad en tiendas físicas comenzarán el miércoles 22 de octubre, misma fecha de lanzamiento global.

Este movimiento consolida a México como uno de los países con lanzamientos simultáneos, lo que ha sido tendencia en los últimos productos de Apple.

mrh

MacBook Pro
iPad Pro
chip M5

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com