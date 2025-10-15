Apple lanza nuevas MacBook Pro e iPad Pro con chip M5; este es su precio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple presentó este miércoles sus nuevos iPad Pro y MacBook Pro con el procesador M5, una generación de equipos pensada para impulsar tareas de alto rendimiento e inteligencia artificial. La buena noticia para los usuarios en México es que la preventa ya está disponible, y la venta oficial comenzará el próximo 22 de octubre, en simultáneo con su lanzamiento en Estados Unidos.
El nuevo chip Apple M5, fabricado en tecnología de 3 nanómetros, ofrece mejoras significativas en procesamiento, eficiencia energética y capacidades de IA, de acuerdo con el comunicado oficial de la marca.
Los nuevos modelos del iPad Pro llegan en dos tamaños: 11 y 13 pulgadas, con opciones de almacenamiento desde 256 GB hasta 2 TB. Estos son los precios oficiales:
iPad Pro M5, 11 pulgadas:
256 GB – $24,999 MXN
512 GB – $29,999 MXN
1 TB – $39,999 MXN
2 TB – $49,999 MXN
1 TB con cristal nanotexturizado – desde $42,499 MXN
iPad Pro M5, 13 pulgadas:
256 GB – $32,499 MXN
512 GB – $37,499 MXN
1 TB – $47,499 MXN
2 TB – $57,499 MXN
1 TB con cristal nanotexturizado – desde $49,999 MXN
Apple también actualizó su línea de MacBook Pro de 14 pulgadas, con diferentes configuraciones de memoria RAM y almacenamiento:
16 GB RAM / 512 GB SSD – $37,999 MXN
16 GB RAM / 1 TB SSD – $42,999 MXN
24 GB RAM / 1 TB SSD – $47,999 MXN
La preventa ya está activa en la tienda oficial de Apple y distribuidores autorizados. Las entregas y disponibilidad en tiendas físicas comenzarán el miércoles 22 de octubre, misma fecha de lanzamiento global.
Este movimiento consolida a México como uno de los países con lanzamientos simultáneos, lo que ha sido tendencia en los últimos productos de Apple.
mrh