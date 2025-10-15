Apple lanza nuevas MacBook Pro e iPad Pro con chip M5; este es su precio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple presentó este miércoles sus nuevos iPad Pro y MacBook Pro con el procesador M5, una generación de equipos pensada para impulsar tareas de alto rendimiento e inteligencia artificial. La buena noticia para los usuarios en México es que la preventa ya está disponible, y la venta oficial comenzará el próximo 22 de octubre, en simultáneo con su lanzamiento en Estados Unidos.

El nuevo chip Apple M5, fabricado en tecnología de 3 nanómetros, ofrece mejoras significativas en procesamiento, eficiencia energética y capacidades de IA, de acuerdo con el comunicado oficial de la marca.

Precios del nuevo iPad Pro en México

Los nuevos modelos del iPad Pro llegan en dos tamaños: 11 y 13 pulgadas, con opciones de almacenamiento desde 256 GB hasta 2 TB. Estos son los precios oficiales:

iPad Pro M5, 11 pulgadas: