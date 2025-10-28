Tras ventas del iPhone 17, Apple alcanza los 4 billones de dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hito histórico para la industria tecnológica, Apple alcanzó en 2025 una capitalización de mercado de 4 billones de dólares, convirtiéndose en la tercera compañía en la historia en lograr esta cifra, solo detrás de Microsoft y NVIDIA.

Este logro marca un antes y un después en el mercado de tecnología, ya que Apple nunca antes había alcanzado los 4 billones de dólares, a pesar de ser líder en el sector desde antes de la llegada de su más reciente producto, el iPhone 17.

Según informes de The Financial Times y Counterpoint Research, el principal motor de este éxito ha sido el iPhone 17, a pesar de las críticas que recibió al inicio de su lanzamiento. En los primeros 10 días de ventas, el iPhone 17 logró superar al iPhone 16 en un 14% tanto en China como en Estados Unidos, lo que impulsó las acciones de Apple un 0.2%, alcanzando un valor de 269.2 dólares por acción.

Este incremento en las ventas del iPhone 17 permitió a Apple cruzar el umbral de los 4 billones de dólares en capitalización, un hito significativo para la marca de la manzana.