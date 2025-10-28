Tras ventas del iPhone 17, Apple alcanza los 4 billones de dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hito histórico para la industria tecnológica, Apple alcanzó en 2025 una capitalización de mercado de 4 billones de dólares, convirtiéndose en la tercera compañía en la historia en lograr esta cifra, solo detrás de Microsoft y NVIDIA.
Este logro marca un antes y un después en el mercado de tecnología, ya que Apple nunca antes había alcanzado los 4 billones de dólares, a pesar de ser líder en el sector desde antes de la llegada de su más reciente producto, el iPhone 17.
Según informes de The Financial Times y Counterpoint Research, el principal motor de este éxito ha sido el iPhone 17, a pesar de las críticas que recibió al inicio de su lanzamiento. En los primeros 10 días de ventas, el iPhone 17 logró superar al iPhone 16 en un 14% tanto en China como en Estados Unidos, lo que impulsó las acciones de Apple un 0.2%, alcanzando un valor de 269.2 dólares por acción.
Este incremento en las ventas del iPhone 17 permitió a Apple cruzar el umbral de los 4 billones de dólares en capitalización, un hito significativo para la marca de la manzana.
No solo los 4 billones de dólares de capitalización de mercado son un logro para Apple este año, también se espera que la compañía alcance unos 100 mil millones de dólares en ingresos en 2025, una cifra histórica nunca antes vista para la empresa.
El 50% de esos ingresos provienen de la división de telefonía, lo que incluye al iPhone 17 y otros modelos de iPhone. Además, se anticipa un crecimiento del 4% en esta área, confirmando que, a pesar de las críticas, el iPhone sigue siendo uno de los productos más fuertes del mercado.
Por otro lado, el otro 50% de los ingresos provendrá de los servicios de Apple, como iCloud, Apple Pay, Apple Care y Apple Music, consolidando la estrategia de la empresa para diversificar su portafolio más allá de los dispositivos físicos.
Con estos impresionantes resultados, Apple reafirma su posición como una de las compañías más poderosas del mundo. Junto a Microsoft y NVIDIA, se mantiene como una de las únicas empresas que ha logrado alcanzar los 4 billones de dólares en capitalización de mercado, consolidando su lugar como líder indiscutido en la industria tecnológica.
mrh