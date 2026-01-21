Tormenta solar histórica de 45 horas afectó señales de GPS y radio en México

El fenómeno fue monitoreado por el Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX), con sede en Morelia, y aunque no fue tan fuerte como otras ocurridas en 2024, sí dejó huella.

¿Qué causó esta tormenta solar?

Una tormenta geomagnética ocurre cuando partículas del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra. En este caso, provocó:

Cambios raros en la atmósfera superior.

Señales de radio reflejadas de forma irregular.

Fallas temporales en navegación satelital (GNSS).

¿Y las auroras boreales?

En redes sociales, algunas personas dijeron haber visto luces en el cielo en el norte del país, pero aún no hay confirmación oficial de auroras visibles en México.

¿Afecta a las personas?

No. Esta clase de eventos no representa riesgo para la salud humana, animales o plantas. El mayor impacto es en sistemas tecnológicos, como GPS y comunicación por radio, especialmente durante la noche.

¿Qué hacer?

Aunque ya se está recuperando la atmósfera, todavía podrían presentarse pequeñas fallas durante esta noche. Las autoridades recomiendan informarse a través de canales oficiales.