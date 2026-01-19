Tormenta solar alcanza nivel severo; impacta la Tierra a 4 millones km/h

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tormenta geomagnética severa de nivel G4 impactó la Tierra este 19 de enero de 2026, de acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés), adscrito a la NOAA.

En una actualización en video, Sean Dahl, coordinador de servicios del SWPC, explicó que la actividad comenzó con una fuerte erupción solar (nivel R3) el día anterior, seguida por una eyección de masa coronal (CME) que alcanzó velocidades cercanas a los 4 millones de kilómetros por hora.

“Cuando la CME llegó, se volvió al sur y escalamos rápidamente a niveles G4 por dos períodos”, detalló Dahl.

Según el SWPC, las condiciones podrían intensificarse nuevamente esta noche, con una posible evolución a nivel G5 si los indicadores magnéticos se tornan favorables. Se recomienda monitorear el componente BZ (dirección del campo magnético) en tiempo real en el sitio web de spaceweather.gov.