“Se metieron armados": La Cotorrisa denuncia intento de robo en su set [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante uno de los episodios más recientes del programa “La Cotorrisa”, los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky revelaron que hombres armados ingresaron a su set de grabación con la intención de cometer un robo.

Según narraron en su podcast, los sujetos ingresaron con armas y herramientas a las oficinas donde graban el popular programa de comedia. Sin embargo, el intento de robo fue frustrado al no encontrar objetos de valor.

“Se metieron unos güeyes armados a nuestra oficina”, comentó Ricardo Pérez. “Hablamos al 911 y en dos minutos había cuatro patrullas aquí, y eso es real. Honor a quien honor merece”, añadieron, reconociendo la pronta respuesta de las autoridades.

Los comediantes compartieron imágenes del incidente y recomendaron a sus seguidores tomar precauciones.