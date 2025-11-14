“Se metieron armados": La Cotorrisa denuncia intento de robo en su set [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante uno de los episodios más recientes del programa “La Cotorrisa”, los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky revelaron que hombres armados ingresaron a su set de grabación con la intención de cometer un robo.
Según narraron en su podcast, los sujetos ingresaron con armas y herramientas a las oficinas donde graban el popular programa de comedia. Sin embargo, el intento de robo fue frustrado al no encontrar objetos de valor.
“Se metieron unos güeyes armados a nuestra oficina”, comentó Ricardo Pérez. “Hablamos al 911 y en dos minutos había cuatro patrullas aquí, y eso es real. Honor a quien honor merece”, añadieron, reconociendo la pronta respuesta de las autoridades.
Los comediantes compartieron imágenes del incidente y recomendaron a sus seguidores tomar precauciones.
En otro frente, los creadores de contenido enfrentan una denuncia por presunto acoso sexual. Jesica Bustos, esposa del influencer Xuxo Dom, confirmó a través de un video en redes sociales que presentó una denuncia formal contra dos creadores, sin nombrarlos directamente.
No obstante, el paparazzi Arturo Gallegos señaló a Ricardo Pérez y Slobotzky como los posibles implicados, a raíz de declaraciones realizadas en el episodio titulado “Confundió mi declaración con un asalto”.
“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración...”, declaró Jesica Bustos.
Previo a la denuncia, Xuxo Dom había expresado su inconformidad por comentarios emitidos en “La Cotorrisa”, señalando que cruzaron límites personales:
“Yo los consideraba amigos... pero ya cuando se meten con mi familia, en este caso con mi esposa, es una falta de respeto”, dijo.
En respuesta, Ricardo y Slobotzky ofrecieron disculpas públicas y eliminaron el fragmento del episodio que generó controversia. Hasta el momento, no han emitido más declaraciones, mientras el caso continúa su curso legal.
mrh