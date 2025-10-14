Jesica Bustos denuncia por acoso a comediantes de La Cotorrisa; su esposo confirma demanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conocidos por el popular podcast La Cotorrisa, fueron denunciados penalmente por presunto acoso sexual en contra de Jesica Bustos, esposa del también comediante Xuxo Dom. La información fue confirmada en la edición del martes 14 de octubre de la revista TVNotas.

Según lo expuesto por el medio, Xuxo Dom acompañó a su esposa a presentar la denuncia formal, luego de una serie de comentarios y burlas que, asegura, han tenido repercusiones emocionales y sociales en su entorno familiar.

De acuerdo con los reportes, el conflicto inició tras la publicación del episodio 308 de La Cotorrisa, emitido el 12 de febrero de 2025. En dicho capítulo, Ricardo Pérez y Slobotzky, junto al comediante invitado Iván Mendoza, hicieron comentarios considerados ofensivos sobre el aspecto físico de Jesica Bustos.

Pese a que el contenido se transmitió como parte del estilo humorístico del programa, las declaraciones habrían generado afectaciones importantes para Bustos y su familia, incluyendo acoso por parte de seguidores del canal, según declaró Xuxo Dom.