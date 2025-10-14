Jesica Bustos denuncia por acoso a comediantes de La Cotorrisa; su esposo confirma demanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conocidos por el popular podcast La Cotorrisa, fueron denunciados penalmente por presunto acoso sexual en contra de Jesica Bustos, esposa del también comediante Xuxo Dom. La información fue confirmada en la edición del martes 14 de octubre de la revista TVNotas.
Según lo expuesto por el medio, Xuxo Dom acompañó a su esposa a presentar la denuncia formal, luego de una serie de comentarios y burlas que, asegura, han tenido repercusiones emocionales y sociales en su entorno familiar.
De acuerdo con los reportes, el conflicto inició tras la publicación del episodio 308 de La Cotorrisa, emitido el 12 de febrero de 2025. En dicho capítulo, Ricardo Pérez y Slobotzky, junto al comediante invitado Iván Mendoza, hicieron comentarios considerados ofensivos sobre el aspecto físico de Jesica Bustos.
Pese a que el contenido se transmitió como parte del estilo humorístico del programa, las declaraciones habrían generado afectaciones importantes para Bustos y su familia, incluyendo acoso por parte de seguidores del canal, según declaró Xuxo Dom.
“Ellos defienden a sus mujeres y por menos han hecho borlotes. Incluso han señalado a los reporteros. ¿Cómo no voy a alzar la voz con algo que nos está afectando nuestra vida? Ricardo no es empático, es hipócrita”, expresó el comediante a TVNotas.
Además de la denuncia penal, la pareja ha solicitado una compensación económica por daño moral, alegando que las burlas constantes han derivado en hostigamiento en redes sociales, lo que ha llevado a Bustos a considerar abandonar sus plataformas digitales.
En la misma publicación, se señala que el comediante Iván Mendoza también habría sido incluido en la denuncia.
Hasta el momento, el episodio en cuestión permanece disponible en YouTube, y ninguno de los implicados ha emitido una postura pública sobre la acusación.
De comprobarse el acoso, los involucrados podrían enfrentar consecuencias legales, incluyendo una posible sentencia de prisión, aunque esto dependerá del curso legal de la denuncia.
mrh