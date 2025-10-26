¿Podrás ver el cometa 3I/ATLAS desde México? Esto es lo que sabemos

Durante su paso por el cielo nocturno, el cometa cruzará constelaciones como Leo y Virgo, visibles desde el hemisferio norte. Aplicaciones móviles como Stellarium, SkySafari o Heavens Above permiten seguir su ubicación en tiempo real y planear sesiones de observación desde distintos puntos del país. De hecho, algunos clubes de astronomía ya preparan jornadas abiertas para observar este raro visitante interestelar.

A diferencia de otros cometas famosos como el Halley o el NEOWISE, que en su momento fueron visibles incluso desde zonas urbanas, 3I/ATLAS no alcanzará ese nivel de brillo. Sin embargo, su importancia científica es enorme: es apenas el tercer objeto confirmado que proviene de otro sistema estelar, después de 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov. Su paso representa una oportunidad única para recolectar datos sobre materiales primitivos formados más allá de nuestro sistema solar.