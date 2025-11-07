Hazaña espacial de China: Tianwen-1 capta al cometa 3I/ATLAS

3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 desde un telescopio de rastreo en Chile perteneciente a la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Es el tercer objeto interestelar confirmado que ha sido detectado cruzando el sistema solar, después del ya famoso Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

Este tipo de cuerpos se consideran visitantes cósmicos porque no se originaron en nuestro sistema solar. Su órbita hiperbólica es prueba de ello: se desplazan a una velocidad y trayectoria que indican que fueron formados en otras regiones de la galaxia y que no están gravitacionalmente ligados al Sol.

En el caso de 3I/ATLAS, los astrónomos estiman que podría haberse formado cerca del núcleo de la Vía Láctea, y que tiene una edad de entre 3 mil y 11 mil millones de años, es decir, posiblemente más antiguo que el propio sistema solar. Esto lo convierte en una valiosa fuente de información sobre la evolución de otras estrellas, exoplanetas y sistemas estelares primitivos.

La observación de un cometa interestelar desde una sonda en órbita representa un enorme desafío técnico. La misión exigió niveles muy altos de precisión en el control de actitud (orientación espacial) y en las estrategias de captura de imagen, ya que el cometa tiene un brillo extremadamente bajo —entre 10 mil y 100 mil veces más tenue que los objetivos habituales en la superficie de Marte— y viaja a una velocidad de más de 58 kilómetros por segundo. A esto se sumó la velocidad propia del orbitador Tianwen-1, que se desplaza a unos 86 kilómetros por segundo.