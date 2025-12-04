Facebook reduce hackeos en 30% y lanza nuevas herramientas para recuperar cuentas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Facebook anunció nuevas herramientas y mejoras en su sistema de soporte, con el objetivo de brindar mayor seguridad y atención a los creadores de contenido.
La empresa informó que los incidentes de hackeo de cuentas en Facebook e Instagram han disminuido más de 30% a nivel global durante 2025.
Entre las novedades destaca un proceso de recuperación de cuentas más ágil, donde los usuarios reciben opciones más claras y personalizadas en el momento justo. Además, se han mejorado las notificaciones por SMS y correo electrónico cuando se detecta actividad sospechosa.
Para prevenir accesos no autorizados, Facebook invita a los usuarios a realizar una revisión de seguridad desde su plataforma. Esta función permite detectar posibles vulnerabilidades y activar la autenticación en dos pasos, así como nuevas formas de inicio de sesión con huella digital, reconocimiento facial o PIN.
También se ha lanzado un nuevo centro de soporte centralizado, que reúne en un solo lugar herramientas útiles y acceso rápido a soluciones, como reportes de problemas, búsqueda inteligente mediante Meta AI, y otras opciones de ayuda para recuperar cuentas.
Los usuarios que necesiten asistencia pueden iniciar el proceso de recuperación a través del portal oficial: facebook.com/hacked.
RYE-