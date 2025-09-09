Esto cuestan los iPhone 17 en México: van desde $19 mil 999 hasta $50 mil 999

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el evento “Awe Dropping” celebrado el 9 de septiembre en Cupertino, Apple actualizó su tienda oficial en México con los precios de la nueva generación de iPhone 17, que incluye el modelo estándar, el ultradelgado iPhone Air y las versiones Pro y Pro Max.
La información está disponible en la página de Apple México, donde se detallan los costos según la capacidad de almacenamiento de cada equipo.
256 GB: $19,999
512 GB: $24,999
256 GB: $25,999
512 GB: $30,999
1 TB: $35,999
256 GB: $28,499
512 GB: $33,499
1 TB: $38,499
256 GB: $30,999
512 GB: $35,999
1 TB: $40,999
2 TB: $50,999
Todos los modelos incluyen envío gratuito en compras desde la web de Apple y la opción de pago en 18 mensualidades sin intereses.
Apple también renovó su paleta de colores para esta generación.
El iPhone 17 llega en tonos negro, azul, verde, blanco y morado.
El iPhone Air se ofrece en azul, blanco y negro.
Los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max estrenan acabados en blanco, titanio, negro espacial y un nuevo tono naranja metálico.
Con esta gama, la marca busca ofrecer opciones que combinan lo clásico con toques más llamativos para quienes desean un diseño distintivo.
