En CDMX, IPN celebra la ciencia con "El Mundo de Beakman"

Se presentará el 22 de octubre en el auditorio del IPN en CDMX
El evento busca inspirar a nuevas generaciones con ciencia divertida
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 20 al 26 de octubre, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la CDMX abrirá sus puertas para celebrar una nueva edición del Science Fest 2025, un encuentro que promete acercar la ciencia a todas las generaciones a través de experiencias interactivas, conferencias y actividades multidisciplinarias.

Organizado con el objetivo de despertar la curiosidad científica entre jóvenes y adultos, el evento contará con la participación de Beakman, el carismático personaje interpretado por Paul Zaloom, quien marcó a toda una generación con su particular forma de enseñar ciencia en televisión.

Con su clásico estilo irreverente y divertido, Zaloom traerá de vuelta experimentos y curiosidades científicas que prometen hacer reír y aprender a niños y adultos por igual.

Con bata verde, cabello alborotado y una pasión electrizante por la ciencia, Beakman ofrecerá una presentación especial el miércoles 22 de octubre a las 18:00 horas en el auditorio principal de la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica (DSETT), dentro de la Unidad Profesional del IPN, edificio Adolfo Ruiz, ubicado en Av. Wilfrido Massieu S/N, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Consulta el programa completo del festival en ipn.mx/ScienceFest/programa-general y prepárate para vivir una semana donde la ciencia y la imaginación no tendrán límites.

El evento busca inspirar a nuevas generaciones con ciencia divertida

