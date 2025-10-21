En CDMX, IPN celebra la ciencia con "El Mundo de Beakman"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 20 al 26 de octubre, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la CDMX abrirá sus puertas para celebrar una nueva edición del Science Fest 2025, un encuentro que promete acercar la ciencia a todas las generaciones a través de experiencias interactivas, conferencias y actividades multidisciplinarias.

Organizado con el objetivo de despertar la curiosidad científica entre jóvenes y adultos, el evento contará con la participación de Beakman, el carismático personaje interpretado por Paul Zaloom, quien marcó a toda una generación con su particular forma de enseñar ciencia en televisión.

Con su clásico estilo irreverente y divertido, Zaloom traerá de vuelta experimentos y curiosidades científicas que prometen hacer reír y aprender a niños y adultos por igual.