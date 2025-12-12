¡Cuidado! Hackean tu WhatsApp con falsos repartidores de paquetería

Otra vertiente del engaño ocurre cuando los estafadores intentan acceder también al correo electrónico del afectado, alegando que necesitan actualizar datos para la entrega. Este doble ataque tiene como objetivo facilitar la recuperación de cuentas robadas o simplemente aumentar el nivel de control sobre la víctima.

¿Qué hacer si te pasa?

La recomendación principal es mantener la calma y no cambiar de número. Muchas personas van con su compañía telefónica, les dicen que ya no se puede recuperar y cambian de número. Eso es un error. Lo mejor es esperar y seguir los pasos que marca WhatsApp. En la mayoría de los casos, se puede recuperar la cuenta en 48 o 72 horas, incluso hasta en siete días si activaron la verificación de dos pasos.

Desde 2022, este tipo de hackeo ha evolucionado desde llamadas nocturnas y mensajes de voz hasta estas simulaciones de entregas de paquetes. La constante es siempre la misma: generar urgencia y aprovechar la buena voluntad de las personas.