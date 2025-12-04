Evita capturas y controla tus estados con estos hacks de WhatsApp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en México, ofrece funciones que refuerzan la privacidad. Aquí te compartimos tres herramientas que pueden ayudarte a proteger tu información sin complicaciones técnicas.
Los estados son una forma rápida y creativa de compartir momentos del día, pero también pueden abrir la puerta a miradas no deseadas. Ocultar tus actualizaciones solo a contactos de confianza puede evitar mensajes incómodos o incluso riesgos mayores.
Ve a Ajustes > Privacidad > Estado.
Elige “Solo compartir con…” y selecciona quién SÍ puede verlos.
Desactiva la opción de “Permitir compartir” para evitar que reenvíen tus historias.
WhatsApp ha incorporado funciones automáticas para evitar capturas en fotos de perfil. Sin embargo, tú puedes extender esta protección a imágenes o videos en tus chats personales.
Al enviar una imagen o video, activa el ícono con el número “1” (ver una vez).
El archivo desaparecerá después de abrirse una vez y no podrá capturarse.
Esta medida resulta ideal para proteger información sensible o momentos íntimos.
Entre tantas conversaciones, mensajes clave como direcciones, fechas o fotos pueden perderse fácilmente. WhatsApp ya permite fijar hasta 3 mensajes por chat, una función útil que pocos conocen.
Mantén presionado el mensaje que desees fijar.
Haz clic en los tres puntos (menú) y selecciona “Fijar”.
Elige el tiempo: 24 horas, 7 días o 30 días.
Aunque estas funciones pueden parecer básicas, aplicarlas puede marcar la diferencia entre una conversación segura y una filtración de datos.
RPO