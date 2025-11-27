Convierte tu selfie en una escena de Stranger Things

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia ochentera, el suspenso sobrenatural y el amor por una de las series más emblemáticas de Netflix se mezclan con la inteligencia artificial gracias a Gemini, la IA de Google que permite transformar simples fotografías en retratos dignos del universo de Stranger Things.

Con el estreno de la última temporada de esta exitosa producción, usuarios de todo el mundo están convirtiendo sus selfies en escenas propias del Upside Down, como si fueran habitantes de Hawkins, Indiana.

El proceso es más sencillo de lo que parece. Basta con tener instalada la app de Gemini, seleccionar la función “Crear imagen” y subir una fotografía tuya con buena iluminación. A partir de ahí, la magia se activa con los llamados prompts que dan vida a diferentes escenarios icónicos de la serie, desde la inquietante casa de los Byers hasta enfrentamientos con Demogorgons en centros comerciales abandonados.