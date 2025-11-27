Convierte tu selfie en una escena de Stranger Things

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia ochentera, el suspenso sobrenatural y el amor por una de las series más emblemáticas de Netflix se mezclan con la inteligencia artificial gracias a Gemini, la IA de Google que permite transformar simples fotografías en retratos dignos del universo de Stranger Things.
Con el estreno de la última temporada de esta exitosa producción, usuarios de todo el mundo están convirtiendo sus selfies en escenas propias del Upside Down, como si fueran habitantes de Hawkins, Indiana.
El proceso es más sencillo de lo que parece. Basta con tener instalada la app de Gemini, seleccionar la función “Crear imagen” y subir una fotografía tuya con buena iluminación. A partir de ahí, la magia se activa con los llamados prompts que dan vida a diferentes escenarios icónicos de la serie, desde la inquietante casa de los Byers hasta enfrentamientos con Demogorgons en centros comerciales abandonados.
Upside Down: ambientación roja y gótica con esporas flotando y árboles sin vida.
Casa Byers: luces navideñas parpadeantes con mensajes ocultos.
Demogorgon: acción y tensión en un centro comercial retro.
Hawkins en bici: niebla, rayos carmesí y una BMX lista para la aventura.
Prompt 1: Upside Down "Crea un retrato onírico de mí al estilo de los 80 inspirada en la serie Stranger Things. Haz una fotografía vintage cinematográfica y atmosférica realista en el Upside Down. Estoy en un bosque retorcido y desolado, con árboles cubiertos de enredaderas rojas bioluminiscentes rodeada de árboles secos, estructuras deterioradas y restos esparcidos. Vestuario y apariencia: el peinado es estilo años 80, llevo ropa normal de adolescente de 1987 inspirada en la serie Stranger Things. El cielo es de un tono rojo oscuro y amenazante, y hay esporas flotando en el aire; debe tener nubes turbulentas con un rojo fuerte y un efecto sobrenatural semejante al Upside Down. El camino debe verse húmedo, con texturas ásperas, grietas y ramas secas tiradas. El estilo debe ser gótico y tenebroso, con una paleta de colores dominada por rojos, morados y azules oscuros. Con iluminación lateral azulada que baña todo. Las sombras son profundas y largas. El resplandor rojo del cielo crea reflejos cálidos sobre algunas superficies azules fuerte"
Prompt 2: Casa Byers "Crea un retrato onírico de mí al estilo de los 80 inspirada en la serie Stranger Things dentro de la casa de Will, con un alfabeto pintado con pintura negra torcida en la pared, y encima de cada letra una serie de luces navideñas de colores con cada bombilla encima de cada letra. Cada luz emite un brillo que insinúa una comunicación sobrenatural. La iluminación es tenue, y hay una sensación de inquietud. Los colores son cálidos pero apagados, con toques vibrantes de las luces."
Prompt 3: Demogorgon "Crea un retrato onírico de mí al estilo de los 80 inspirada en la serie Stranger Things con una escena de acción cinematográfica, inspirada en los thrillers de los años 80, donde con ropa retro me enfrento a un Demogorgon en un centro comercial abandonado. El monstruo está en primer plano, alto y delgado, cuya cabeza son pétalos rojos, hay 4 pétalos y en el centro parecen dientes, como en la serie, acecha, parcialmente oculto en las sombras. La iluminación proviene de neones rotos y luces de emergencia rojas, creando sombras dramáticas. El ambiente debe ser tenso y lleno de suspense, con un enfoque en los detalles de la moda ochentera y la arquitectura del centro comercial."
Prompt 4: Hawkins "Crea un retrato onírico de mí al estilo de los 80 inspirada en la serie Stranger Things, estoy vestida con ropa típica de los años 80, montando una bicicleta BMX. La escena ocurre de noche en un camino rural o zona semiabandonada, rodeada de árboles secos, estructuras deterioradas y restos esparcidos. El ambiente debe estar lleno de niebla azulada, partículas flotando y una atmósfera fría y sobrenatural. La iluminación proviene de tonos azul profundo que bañan todo el entorno, con sombras largas y dramáticas. En el cielo oscuro y nublado, coloca un resplandor rojo intenso con un rayo carmesí descendiendo desde él, creando contraste con la paleta fría del entorno. El cielo debe tener nubes turbulentas y un efecto sobrenatural semejante al Upside Down. El camino debe verse húmedo, con texturas ásperas, grietas y ramas secas tiradas. A los costados incluye restos de estructuras metálicas, objetos rotos y vegetación muerta. Las luces deben ser duras y contrastadas, con reflejos en el pavimento mojado."
Cada uno de estos estilos ofrece una estética cuidadosamente detallada con colores vibrantes, sombras profundas y una ambientación tenebrosamente encantadora que podría hacerte pensar que estás a punto de encontrarte con Eleven o de ser reclutado por el laboratorio de Hawkins.
RPO