Convierte a Alexa en guardia de seguridad en tu hogar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si pensabas que Alexa solo servía para poner música o decirte el clima, es momento de mirar tu asistente virtual con otros ojos: puede convertirse en tu aliada para vigilar tu casa mientras no estás.
Aunque no cuenta con cámaras (excepto algunos modelos), los dispositivos Echo con sensores ultrasónicos permiten que Alexa detecte movimientos en el hogar y te envíe alertas directamente a tu celular, como si fuera una pequeña alarma inteligente.
Abre la app de Alexa.
Ve a la sección “Dispositivos”.
Selecciona el Echo que deseas configurar.
Entra en “Configuración de dispositivos”.
Da clic en “Detección de movimiento por ultrasonido”.
Activa la opción.
Crea una rutina de “presencia de personas”.
La señal de alerta te llegará a través de la aplicación, lo que te permite estar enterado de cualquier movimiento en casa cuando estás fuera.
Una vez habilitada la detección de movimiento, puedes configurar una “rutina de presencia de personas”, una función que activa acciones automáticas si alguien entra a una habitación.
Ve a “Más” y selecciona “Rutinas”.
Pulsa el botón “+”.
Elige “Cuando” → “Casa Inteligente”.
Selecciona el dispositivo Echo.
Define si la rutina se activa cuando se detectan o no personas.
Da clic en “Agregar acción” y personaliza.
Pulsa “Guardar”.
Detección por ultrasonido:
Echo (4ª generación o posterior)
Echo Dot (4ª gen o posterior, incluidas ediciones infantiles)
Echo Spot
Detección por visión artificial (con cámara):
Echo Show 5 (2ª gen o posterior)
Echo Show 8 (2ª gen o posterior)
Echo Show 10 (3ª gen)
Echo Show 15 (todas las gen)
Echo Show 21
Este tipo de herramientas se vuelve especialmente útil en hogares donde no hay sistemas de videovigilancia.
