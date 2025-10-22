ChatGPT Atlas: El navegador de OpenAI que realiza tareas en internet por ti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- OpenAI ha lanzado su propio navegador web, ChatGPT Atlas, lo que pone a la empresa en competencia directa con Google. El nuevo navegador tiene como objetivo ofrecer una experiencia de búsqueda mejorada al integrar ChatGPT como núcleo central.

El modo agente de ChatGPT Atlas es una de sus características más destacadas. Este modo permite navegar por internet en nombre del usuario, utilizando lo que ha aprendido de su historial de navegación y sus búsquedas para realizar tareas específicas. Mientras el usuario navega, ChatGPT puede buscar información, generar resúmenes de contenido o planificar actividades como un viaje, todo dentro del mismo navegador.

El navegador está disponible para computadoras portátiles de Apple desde su lanzamiento, y se espera que próximamente se haga disponible para Windows, iOS y Android. La interfaz del navegador está centrada en la barra de búsqueda de ChatGPT, con una barra lateral que permite a los usuarios interactuar directamente con el chatbot.