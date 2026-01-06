Boston Dynamics lanza Atlas, un robot que revoluciona la manufactura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Boston Dynamics presentó al público su robot humanoide Atlas, un innovador asistente industrial capaz de realizar tareas complejas de ensamblaje con precisión y autonomía. Este robot, que mide 1,88 metros y pesa 90 kilogramos, puede levantar hasta 50 kilogramos, y gracias a su batería de cuatro horas, puede operar sin interrupciones, intercambiando su fuente de energía de manera autónoma.

Totalmente eléctrico y construido con una combinación ligera de aluminio y titanio, Atlas reemplaza los antiguos sistemas hidráulicos por una estructura más eficiente y resistente. Sus 56 grados de libertad le permiten evaluar constantemente su entorno, ajustando postura, equilibrio y agarre en tiempo real, mientras que sus manos reconfigurables y sensores táctiles aseguran un control milimétrico sobre cada objeto.

Impulsado por chips Nvidia, Atlas no solo es una herramienta de precisión, sino también un avance hacia la automatización completa en industrias como la automotriz. La versión destinada al ensamblaje de automóviles ya está en producción, y se espera su despliegue masivo para 2028, marcando un antes y un después en la interacción humano-máquina.