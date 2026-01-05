Descubren ‘galaxia fallida’: una nube sin estrellas que intriga a la NASA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Científicos que trabajan con el Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA anunciaron el descubrimiento de un nuevo tipo de objeto astronómico: una nube de materia oscura sin estrellas, rica en hidrógeno neutro, a la que han apodado Cloud-9.

La información fue presentada en rueda de prensa durante la 247ª reunión de la Sociedad Astronómica Americana, y también fue publicada en The Astrophysical Journal Letters.

Este objeto, ubicado a unos 2 mil años luz de la Tierra, representa la primera detección confirmada de una estructura conocida como RELHIC (Reionization-Limited H I Cloud), una nube “reliquia” que se habría formado poco después del Big Bang, pero que nunca desarrolló estrellas.

“En ciencia, normalmente aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. En este caso, no ver estrellas es lo que confirma la teoría”, explicó Alejandro Benítez-Llambay, líder del estudio y miembro de la Universidad Milano-Bicocca en Italia.