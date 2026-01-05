Descubren ‘galaxia fallida’: una nube sin estrellas que intriga a la NASA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Científicos que trabajan con el Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA anunciaron el descubrimiento de un nuevo tipo de objeto astronómico: una nube de materia oscura sin estrellas, rica en hidrógeno neutro, a la que han apodado Cloud-9.
La información fue presentada en rueda de prensa durante la 247ª reunión de la Sociedad Astronómica Americana, y también fue publicada en The Astrophysical Journal Letters.
Este objeto, ubicado a unos 2 mil años luz de la Tierra, representa la primera detección confirmada de una estructura conocida como RELHIC (Reionization-Limited H I Cloud), una nube “reliquia” que se habría formado poco después del Big Bang, pero que nunca desarrolló estrellas.
“En ciencia, normalmente aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. En este caso, no ver estrellas es lo que confirma la teoría”, explicó Alejandro Benítez-Llambay, líder del estudio y miembro de la Universidad Milano-Bicocca en Italia.
Cloud-9 fue descubierta inicialmente por el radiotelescopio FAST en China, y posteriormente confirmada por instrumentos en Estados Unidos. Sin embargo, fue gracias al Hubble que se confirmó su naturaleza: una nube compacta y esférica sin estrellas visibles, pero con una gran concentración de gas y materia oscura.
Los investigadores estiman que esta nube tiene cerca de un millón de veces la masa del Sol en gas, y hasta 5 mil millones de masas solares en materia oscura, lo que sugiere que esta última domina claramente su estructura.
“Cloud-9 nos ofrece una rara visión de una nube dominada por materia oscura”, comentó Andrew Fox, del Space Telescope Science Institute.
Aunque Cloud-9 podría formar una galaxia en el futuro, por ahora permanece como un vestigio del universo temprano. Su descubrimiento abre nuevas puertas para comprender los procesos de formación galáctica y los componentes más difíciles de observar en el cosmos.
SHA