Así puedes hacer tu cartel de futbol con IA ¡y es gratis!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si alguna vez soñaste con enfundarte en la camiseta de tu equipo favorito, sentir la euforia del estadio y posar como una estrella del futbol profesional, hoy ese sueño puede hacerse imagen. Y lo mejor: sin costo alguno, desde tu celular y con ayuda de inteligencia artificial.

Gemini es la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Google que, entre sus múltiples funciones, permite generar imágenes de alta calidad a partir de indicaciones de texto.