Así puedes hacer tu cartel de futbol con IA ¡y es gratis!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si alguna vez soñaste con enfundarte en la camiseta de tu equipo favorito, sentir la euforia del estadio y posar como una estrella del futbol profesional, hoy ese sueño puede hacerse imagen. Y lo mejor: sin costo alguno, desde tu celular y con ayuda de inteligencia artificial.
Gemini es la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Google que, entre sus múltiples funciones, permite generar imágenes de alta calidad a partir de indicaciones de texto.
1. Abre tu navegador y escribe "Gemini".
2. Entra al primer resultado, correspondiente a la IA de Google.
3. Dentro de Gemini, selecciona el ícono “+” en la esquina inferior izquierda.
4. Da clic en “Subir archivos” y carga tu fotografía favorita.
5. Escribe este texto antes de enviar la imagen:
6. Espera unos segundos a que Gemini genere tu imagen.
Si no aparece, indícale que aún no ves el resultado.
¡Listo! Descarga tu imagen y compártela con el mundo.
La experiencia ha sido descrita por los usuarios como "emocionante", al ver cómo una simple foto se transforma en un cartel épico, digno de cualquier sala de cine deportivo.
RPO