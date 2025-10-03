Ciencia y Tecnología

Así puedes hacer tu cartel de futbol con IA ¡y es gratis!

Gracias a la IA, ahora puedes verte como el fichaje estelar de tu equipo favorito
Te explicamos cómo hacerlo en menos de 10 pasos, sin apps complicadas
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si alguna vez soñaste con enfundarte en la camiseta de tu equipo favorito, sentir la euforia del estadio y posar como una estrella del futbol profesional, hoy ese sueño puede hacerse imagen. Y lo mejor: sin costo alguno, desde tu celular y con ayuda de inteligencia artificial.

Gemini es la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Google que, entre sus múltiples funciones, permite generar imágenes de alta calidad a partir de indicaciones de texto.

Guía paso a paso para crear tu póster de futbolista:

1. Abre tu navegador y escribe "Gemini".

2. Entra al primer resultado, correspondiente a la IA de Google.

3. Dentro de Gemini, selecciona el ícono “+” en la esquina inferior izquierda.

4. Da clic en “Subir archivos” y carga tu fotografía favorita.

5. Escribe este texto antes de enviar la imagen:

"Crear un cartel cinematográfico y profesional de fútbol con mi fotografía. Conservar los rasgos faciales originales, el vello, la forma y el ángulo exactamente como en la imagen proporcionada. Representar al individuo desde tres perspectivas: un retrato súper cercano con una camiseta de [nombre del equipo], un perfil lateral con el nombre "[tu nombre]" en la parte trasera y una vista de cuerpo entero con todo el uniforme. Añadir una escena de acción con una chilena, fondo de estadio azul oscuro, número y nombre visibles en grande. Estilo ultra realista, profesional y de alta resolución."

6. Espera unos segundos a que Gemini genere tu imagen.

Si no aparece, indícale que aún no ves el resultado.

¡Listo! Descarga tu imagen y compártela con el mundo.

La experiencia ha sido descrita por los usuarios como "emocionante", al ver cómo una simple foto se transforma en un cartel épico, digno de cualquier sala de cine deportivo.

