Crea tu foto con Ghostface al estilo Scream usando IA

Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena antesala de Halloween, una inquietante tendencia está arrasando en redes sociales: fotos hiperrealistas inspiradas en la película Scream (1996), donde el temido Ghostface aparece de pie en la puerta de tu habitación, acechando en la penumbra. Y lo mejor: puedes hacerlo tú mismo con ayuda de Gemini, la inteligencia artificial de Google.

La imagen es tan impactante como nostálgica: luces tenues, ropa de satín, teléfonos con cable, maquillaje brillante y, por supuesto, Ghostface acechando desde el fondo de la escena.

La magia detrás de esta experiencia visual radica en el uso del modelo Gemini de Google. Para unirte a esta tendencia viral, solo necesitas:

  • Una foto tuya en buena calidad donde se aprecie bien tu rostro.

  • La aplicación de Gemini instalada en tu celular o acceder vía gemini.google.com

Paso a paso para tu retrato con Ghostface

1. Abre Gemini desde tu app o navegador.

2. Escribe el siguiente texto de instrucción:

Con esta foto mía y sin cambiar las caracteristicas del rostro, crea un retrato de ensueño estilo Y2K de mi acostada sobre una brillante ropa de cama de satin lila mientras sostengo un gran teléfono con cable estilo años 90 color lila y en una pose pensativa de ensueño, su largo cabello negro cae libremente en rizos sueltos en tono con clips lilas en cada lado. Tengo puesta una blusa color lila de manga corta, falda blanca tableada corta y calcetas lilas, recostada boca abajo. Uso joyas delicadas que incluyen delicados collares y accesorios de oro y anillos gruesos de oro. La habitación detrás de mí es femenina y de ensueño con carteles de estilo años 90, con peluches de ositos. Su maquillaje es simple pero glamoroso con brillo de labios marrón y delineador de labios marrón y su delineado negro perfectamente delgado. La foto debe tener un estilo granulado de los años 90 con una fuente de luz como una lámpara en una habitación con poca luz por la noche. El asesino de Ghostface debería estar detrás de mí, mirándome, su cuerpo debería estar tenuemente iluminado y debería estar parado en la puerta de un pasillo con poca luz. El fondo detrás de él debería ser ligeramente oscuro y siniestro. La foto es tomada de noche y solo alumbra un lamparita de noche y luces color tenue tipo navidad, con temática de Halloween

3. Adjunta tu foto al texto de instrucción.

4. Presiona “Enviar”.

En cuestión de segundos, obtendrás tu imagen personalizada, lista para compartir en redes o guardar como recuerdo de esta espeluznante pero divertida temporada.

Esta actividad ha tenido tal alcance que incluso influencers y celebridades han compartido sus versiones, lo que garantiza que seguirá dando de qué hablar hasta el 31 de octubre... y probablemente más allá.

