Crea tu foto con Ghostface al estilo Scream usando IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena antesala de Halloween, una inquietante tendencia está arrasando en redes sociales: fotos hiperrealistas inspiradas en la película Scream (1996), donde el temido Ghostface aparece de pie en la puerta de tu habitación, acechando en la penumbra. Y lo mejor: puedes hacerlo tú mismo con ayuda de Gemini, la inteligencia artificial de Google.
La imagen es tan impactante como nostálgica: luces tenues, ropa de satín, teléfonos con cable, maquillaje brillante y, por supuesto, Ghostface acechando desde el fondo de la escena.
Una foto tuya en buena calidad donde se aprecie bien tu rostro.
La aplicación de Gemini instalada en tu celular o acceder vía gemini.google.com
Paso a paso para tu retrato con Ghostface
1. Abre Gemini desde tu app o navegador.
2. Escribe el siguiente texto de instrucción:
3. Adjunta tu foto al texto de instrucción.
4. Presiona “Enviar”.
En cuestión de segundos, obtendrás tu imagen personalizada, lista para compartir en redes o guardar como recuerdo de esta espeluznante pero divertida temporada.
Esta actividad ha tenido tal alcance que incluso influencers y celebridades han compartido sus versiones, lo que garantiza que seguirá dando de qué hablar hasta el 31 de octubre... y probablemente más allá.
RPO