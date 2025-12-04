Así puedes activar el modo Navidad en Alexa para ambientar tus posadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada diciembre, las luces no solo adornan las calles; también iluminan nuestras casas con tecnología que parece salida de un cuento navideño. Este año, Alexa —el asistente virtual de Amazon— no quiere quedarse fuera de la fiesta y se pone el gorro rojo para activar su “modo Navidad”.

Desde contar cuentos hasta simular llamadas al mismísimo Polo Norte, Alexa se ha convertido en más que un gadget: es ese invitado especial que nunca llega con las manos vacías. En esta temporada, basta con decir “Alexa, activa el modo Navidad” para transformar tu hogar en un rincón del taller de Santa.

Una vez activado, el asistente imita la voz de Santa Claus y ambienta con música navideña. ¿Quieres más magia? Puedes pedirle que cante villancicos, que te diga cuánto falta para Navidad, o que organice una posada a través de comandos como: