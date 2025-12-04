Así puedes activar el modo Navidad en Alexa para ambientar tus posadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada diciembre, las luces no solo adornan las calles; también iluminan nuestras casas con tecnología que parece salida de un cuento navideño. Este año, Alexa —el asistente virtual de Amazon— no quiere quedarse fuera de la fiesta y se pone el gorro rojo para activar su “modo Navidad”.
Desde contar cuentos hasta simular llamadas al mismísimo Polo Norte, Alexa se ha convertido en más que un gadget: es ese invitado especial que nunca llega con las manos vacías. En esta temporada, basta con decir “Alexa, activa el modo Navidad” para transformar tu hogar en un rincón del taller de Santa.
Una vez activado, el asistente imita la voz de Santa Claus y ambienta con música navideña. ¿Quieres más magia? Puedes pedirle que cante villancicos, que te diga cuánto falta para Navidad, o que organice una posada a través de comandos como:
“Alexa, canta tu posada”
“Alexa, llama a Santa”
“Alexa, ¿qué me va a traer Santa?”
Los más pequeños pueden escribir (o decir) sus deseos, y Alexa simula entregarlos directamente al Polo Norte. Y para cerrar la noche, nada mejor que un microcuento o el clásico “cascanueces” narrado por una voz que parece haber salido de una película.
Pero Alexa no solo canta: también cocina. Bueno, sugiere recetas o cualquier platillo que pidas. Y si tu hogar está conectado con dispositivos compatibles —como enchufes o luces inteligentes— puedes hacer que todo brille con un solo comando.
Y cuando la cena termina y llega el momento del karaoke, di simplemente “Alexa, quiero cantar karaoke” y tendrás acceso a más de 100 mil canciones para convertir tu sala en un escenario improvisado.
Amazon ha querido convertir a Alexa en algo más que un asistente: en un cómplice de las fiestas. Y lo logra. Porque detrás de cada “Alexa, cuéntame un cuento” hay un intento por conservar la calidez familiar, ahora amplificada por la tecnología.
RPO