¡Imparable! ‘Castillo Infinito’ supera los 555 mdd en taquilla global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La película Demon Slayer: Castillo Infinito se convirtió en la cinta de anime más taquillera a nivel mundial, al superar los 555 millones de dólares en recaudación global desde su estreno.
La producción basada en el manga de Koyoharu Gotouge ha logrado convocar a millones de fanáticos en todo el mundo, consolidando su posición como fenómeno cultural y comercial.
Según cifras oficiales, el capítulo “Akaza regresa” (Mugen Castle Arc Chapter 1: Akaza Returns) ha sido visto por 23 millones 621 mil 279 personas, lo que representa una recaudación de 34 mil 11 millones 490 mil 700 yenes (aproximadamente 231 millones de dólares) en tan solo 66 días desde su estreno en Japón.
Los creadores expresaron su agradecimiento al público con un comunicado en redes sociales:
“Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a las muchas personas que han visto la película [...] Esperamos que estén ansiosos por el anuncio de nuevas imágenes del Capítulo 1 mañana por la noche.”
Además del éxito en Japón, Castillo Infinito ha arrasado en taquillas de Norteamérica, Europa, Sudamérica y Australia, alcanzando más de 555 millones de dólares de ingresos globales.
Ahora supera a Your Name de Makoto Shinkai y al clásico de Studio Ghibli, El Viaje de Chihiro.
El universo Kimetsu no Yaiba sigue redefiniendo el impacto del anime en la industria del entretenimiento mundial. Su calidad de animación, narrativa emocional y fidelidad al material original han capturado a públicos de todas las edades.
