¡Imparable! ‘Castillo Infinito’ supera los 555 mdd en taquilla global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La película Demon Slayer: Castillo Infinito se convirtió en la cinta de anime más taquillera a nivel mundial, al superar los 555 millones de dólares en recaudación global desde su estreno.

La producción basada en el manga de Koyoharu Gotouge ha logrado convocar a millones de fanáticos en todo el mundo, consolidando su posición como fenómeno cultural y comercial.