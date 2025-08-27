Frikiplaza en Morelia celebra el Día del Ramen con batalla de sabores; ¿cuándo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención, guerreros del ramen! Este sábado 30 de agosto, a partir de la 1:00 de la tarde, la Frikiplaza convoca a todos los héroes del paladar a un evento épico para celebrar el Día del Ramen.

La cita es en tu Frikiplaza más cercana, en este caso, en Morelia, está ubicada en la planta alta de la Plaza de la Tecnología, donde se desatará una verdadera batalla de sabores capaz de despertar hasta al más poderoso Saiyajin o al ninja más sigiloso.

Con entrada totalmente libre, el público podrá sumergirse en una jornada que promete explosiones de sabor, ambiente friki y la oportunidad de convivir con otros fanáticos de la cultura asiática.

La invitación está abierta para quienes buscan cargar energías con el ramen más legendario de la galaxia y vivir una experiencia única.