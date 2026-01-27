ARMYs, fans de BTS, piden no politizar conciertos: "sólo queremos transparencia", dicen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como un evento musical esperado por miles de jóvenes, se transformó en una ola de quejas y denuncias por parte del fandom mexicano de BTS, conocido como ARMY. La causa: una venta de boletos marcada por fallas técnicas, confusión en las preventas y precios exorbitantes en reventa.
La molestia se hizo evidente luego de que, pese a contar con membresía oficial, muchas personas no lograron comprar boletos durante la preventa en Weverse. Usuarios reportaron filas virtuales que superaban las 600 mil personas, pagos rechazados y bloqueos de cuentas en Ticketmaster, incluso después de haber adquirido sus entradas.
Una encuesta realizada por una fanbase mexicana registrada en el Centro Cultural Coreano, reveló que el 80% de sus más de 40 mil integrantes no consiguió boleto. Las denuncias incluyen cancelación de entradas, problemas con los cargos y la aparición casi inmediata de boletos en reventa, con precios que superan los 100 mil pesos.
Ante la presión en redes sociales y reportes formales enviados a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el organismo anunció acciones legales contra Ticketmaster, así como sanciones para plataformas de reventa como Viagogo y StubHub, por prácticas abusivas y falta de información clara para los compradores.
La situación escaló a tal nivel que incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta diplomática a Corea del Sur para solicitar más fechas de concierto, asegurando que un millón de jóvenes busca asistir a los eventos de BTS programados para el 7, 9 y 10 de mayo.
Sin embargo, el ARMY fue enfático: no buscan más conciertos, sino respuestas.
“No queremos que esto se politice. Somos consumidores pidiendo lo justo”, expresó Melissa Salinas, representante de un grupo de fans, quien aclaró que la intención del fandom ha sido siempre canalizar sus demandas por las vías legales.
Mientras tanto fanbases se han sumado a la exigencia por mayor transparencia.
Algunas seguidoras incluso han señalado que preferirían la cancelación del evento si no se esclarecen las irregularidades, dejando claro que la decisión final corresponde a la empresa HYBE y al grupo BTS.
RYE-