ARMYs, fans de BTS, piden no politizar conciertos: "sólo queremos transparencia", dicen

La molestia se hizo evidente luego de que, pese a contar con membresía oficial, muchas personas no lograron comprar boletos durante la preventa en Weverse. Usuarios reportaron filas virtuales que superaban las 600 mil personas, pagos rechazados y bloqueos de cuentas en Ticketmaster, incluso después de haber adquirido sus entradas.

Una encuesta realizada por una fanbase mexicana registrada en el Centro Cultural Coreano, reveló que el 80% de sus más de 40 mil integrantes no consiguió boleto. Las denuncias incluyen cancelación de entradas, problemas con los cargos y la aparición casi inmediata de boletos en reventa, con precios que superan los 100 mil pesos.